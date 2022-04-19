Son dakika! Doğu Karadeniz'de sel, taşkın ve heyelanlara karşı önlemler alınıyor - Son Dakika
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Son dakika! Doğu Karadeniz'de sel, taşkın ve heyelanlara karşı önlemler alınıyor

19.04.2022 13:41
Son dakika! Doğu Karadeniz'de sel, taşkın ve heyelanlara karşı önlemler alınıyor

Son dakika haberleri: Doğu Karadeniz'de yaşanan sel, taşkın ve heyelan zararlarının azaltılması amacıyla Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünce dere yatağı ıslahı ve taşkın koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Doğu Karadeniz'de yaşanan sel, taşkın ve heyelan zararlarının azaltılması amacıyla Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünce dere yatağı ıslahı ve taşkın koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, AA muhabirine, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'un müdürlüklerinin sorumluluk alanı olduğunu söyledi.

Ana görevleri ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi olsa da ihtiyaç duyulan durumlarda her zaman kurumlara destek vermeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, son yıllarda sel ve taşkın afetlerinde yaşanan artış nedeniyle Orman Genel Müdürlüğünün daha fazla sorumluluk almaya yöneldiğini ifade etti.

Yılmaz, önceleri yukarı havza dere ve yan derelerinde kuru duvar eşik, örme çit, çelik kafes, çalı takviyeli teraslar gibi küçük yapılar ve tesisler inşa ettiklerini kaydederek, "Son yıllarda özellikle hazırlanan projeler vasıtasıyla sel ve taşkın afetlerinin yaşanabileceği havzalardaki orman arazilerinde yer alan sulu dereler üzerinde ıslah sekileri ve moloz bariyerleri gibi bazı sanat yapıları inşa ediyoruz." dedi.

Son yıllarda Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün planladığı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Özellikle Trabzon ve Rize'de sel ve taşkın yaşanma riski yüksek bazı havzalarda 2018'de projelendirme çalışmalarıyla başlanan ve 2021 yılı sonuna kadar gelinen süreçte harçlı ıslah sekisi, çelik moloz bariyeri ve gabion eşik gibi 49 yapı inşa ettik. Öte yandan bu yıl yine Rize'de Taşlı Dere Havzası mevkisinde 4 harçlı ıslah sekisi inşa edeceğiz." diye konuştu.

"İhtiyaç duyulduğu takdirde timlerimiz afet bölgelerinde görevlendirilecek"

Yılmaz, Karadeniz Bölgesi'nde özellikle ilkbahar ve yaz aylarındaki yağışlarla birlikte sık sık sel, heyelan ve taşkınlar yaşandığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür afetlere, ilgili kurumlarımız müdahale etse de biz de araç gerekirse personel desteği sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Giresun, Artvin, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel ve taşkınlara da destek verdik. Ayrıca ülke genelinde 30 orman bölge müdürlüğünün her birinde kısa adı ORKUT olan Orman Kurtarma Timleri kuruldu. Biz de bünyemizde 18 ekip arkadaşımızın görev aldığı bir tim oluşturduk. İhtiyaç duyulduğu takdirde timlerimiz afet bölgelerinde görevlendirilecek. Bu yöndeki çalışmalarımız da devam ediyor."

Bu kışın bölgede yağışlı geçtiğini, özellikle yüksek kesimlerde yeterli miktarda kar kütleleri olduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı. Baharın gelmesiyle nisan yağmurları da başladı. Bu şekilde karlar daha da hızlı eriyecek. Toprak suya doyduğunda sel, heyelan ve yamaçlarda kopmalar meydana gelebilir. Bu dönemde de bu tür olayların yaşanma ihtimali yüksek. Karların erimesiyle bölgemizde bu tür ufak tefek sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Bizim müdahale etmemiz gereken, kurumumuza ulaşan ihbarlar henüz olmadı ama gerek Devlet Su İşleri gerekse belediyeler anında müdahale ediyor. Daha büyük çaplı bir olay olduğu zaman biz de her zaman destek vermeye hazırız."

Yılmaz, dere yatakları veya toprak kütlesinin kopma ihtimali yüksek meyilli yerlerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Artık sık sık gerek Meteoroloji gerekse Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile valilikler tarafından uyarılar veriliyor. Bu uyarıları vatandaşların dikkate alarak gereken tedbirlere uymasını istiyoruz." dedi.

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Doğu Karadeniz, Bayburt, Trabzon, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Doğu Karadeniz'de sel, taşkın ve heyelanlara karşı önlemler alınıyor - Son Dakika


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