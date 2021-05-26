Son dakika! Doğu Karadeniz'de "tarihi rota" turizme kazandırılacak - Son Dakika

Trabzon ve Gümüşhane'den geçen tarihi kervan, göç ve askeri rotaların turizme kazandırılmasını amaçlayan proje için çalışmalar başladı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan (DOKA) yapılan açıklamaya göre, DOKA tarafından Gümüşhane'den başlayıp Trabzon sınırlarında Karadeniz'e dökülen Yanbolu Çayı Havzası'nın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel varlıkların tespiti ve havzanın turizm potansiyelinin ortaya çıkarılarak sürdürülebilir turizme kazandırılması için Yanbolu Vadisi Sürdürülebilir Turizm Master Planı oluşturuldu.

Plan kapsamında Sümela, İmera, Vazelon ve Kuştul manastırları, Camiboğazı, Çakırgöl, Taşköprü, Hamsiköy, Zigana, Limni Gölü, Kurum ve İmera yerleşim yerleri, Karaca Mağarası, Süleymaniye Mahallesi gibi bilinirliği yüksek merkezlerin yanında bölgede yer alan hanlar, camiler, kiliseler, köprüler, değirmenler, sivil mimari yapılar, çeşmeler ile bölgenin flora ve fauna değerleri işlevlendirildi.

Aynı zamanda İpek Yolu Rotası, Anabasis-Ksenophon Rotası, Evliya Çelebi Rotası ile Savaş Rotaları gibi rotalar da ortaya çıkarıldı.

Planların hayata geçirilmesi noktasında DOKA, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Gümüşhane Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gümüşhane İl Özel İdaresi, Gümüşhane Turizm İl Müdürlüğü ve Arsin Belediyesi yetkilileri, söz konusu alanda güdümlü proje uygulanabilmesi için çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Zülfü Turan ve diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, proje kapsamında tarihi rotada küçük ölçekli altyapı çalışmaları, tabelalandırma ve dijitalleştirme, tarihi rotaların haritalandırılması ve ayağa kaldırılması ile güzergahta fotoğraf çekim noktalarının hazırlanması gibi konuları içeren projenin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.