Son dakika... Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın koordinesinde yürütülen Kovid-19 denetimlerinde emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, iş yerleri, market ve pazar yerlerini ziyaret edip, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor.

Kolluk kuvvetleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentteki kalabalık bazı caddelere Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş zorunluluğu getirilmesinin ardından, Çark Caddesi'nde bu uygulamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kent genelinde maske ve dezenfektan dağıtımı sürüyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

Kent genelinde Kovid-19 denetimleri de sürüyor. İş yerleri, market ve pazar yerlerini ziyaret eden polis, jandarma ve zabıta ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Karabük

Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik oluşturulan Salgın Denetim Ekipleri, toplu taşıma araçları, pazar yerleri ve halkın yoğun kullandığı diğer alanlarda kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Jandarma ve polis ekipleri, kontrol noktalarında kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların kurallara uyularak hem kendi hem de sevdiklerini koruyarak, denetim ekiplerine ve sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırması istendi.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, pandemi nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam eden öğrencilere evlerinde ziyarette bulunarak, tablet hediye etti.

Karabük ve Safranbolu Belediyesi ekiplerince, kentin yoğun kullanılan alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor, cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor.

Polis ve zabıta ekipleri banka önlerindeki vatandaşlar ile iş yerlerindeki esnafı tedbirler konusunda uyarıyor.

Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor, kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.

Bartın

Bartın Valisi Sinan Güner, İl İdare Şube Başkanları toplantısında, pandemi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının dijital uygulamalara ağırlık vermelerini istedi, vatandaşların evlerinden çıkmadan kamu hizmetlerine ulaşmalarının önemli olduğunu söyledi.

Vali Güner, zorunlu olarak kurumlara gelmesi gereken vatandaşlara yönelik HES kodu sorgulamasının aksatılmadan yapılması talimatı verdi.

Öte yandan, kentte kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye hoparlöründen de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları için uyarılıyor.

Düzce

Düzce Valiliği, Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından mahallelerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşların tespiti ve gerekli hizmetin verilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kolluk kuvvetleri tarafından ulaşım araçlarında uygulanan Kovid-19 tedbirlerine yönelim denetimler sürüyor.

Kentin en işlek cadde ve sokaklarına girişlerde vatandaşların ateşi ölçülüyor. Ekiplerce maske ve sosyal mesafe kontrolü yapılıyor.

Belediye ekiplerince ise vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Bolu

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kentte en kalabalık noktalardan olan İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında polis ve bekçiler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Belediye ekiplerince ise vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte bulunan pandemi hastanelerine toplam 11 mekanik ventilatör ile 5 hasta başı monitör bağışında bulunulduğunu bildirdi.

Ümit, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş öncülüğünde, 5 işletme ile 2 iş adamının toplam 6 mekanik ventilatör bağışında bulunduğunu, daha önce de 2 mekanik ventilatör, 10 hasta başı monitör ve 4 yüksek akım oksijen cihazı bağışlayan İzzet Baysal Vakfının da yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere 5 mekanik ventilatör ile 5 hasta başı monitör bağışında bulunduğunu kaydetti.