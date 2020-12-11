Son dakika: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı - Son Dakika

Son dakika: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

11.12.2020 22:05
Son dakika: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı, System.String[]

Son dakika haberler... Sakarya, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıy la sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıy la sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'nın en işlek merkezlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, 15 Demokrasi ve Gar Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri, mahalle bekçileri ve zabıta ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Öte yandan belediyelerin temizlik personelleri boş kalan sokak, meydan ve caddeleri temizledi.

Karabük

Karabük'te de Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kentin en yoğun olan caddelerinden Fevzi Fırat, Menderes, Zonguldak ve Kemal Güneş ile Kent Meydanı'nda kısıtlamanın başlaması ile sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollere başladı.

Kimlik ve izin belgelerini soran ekipler, HES sorgusu da yapıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinin sokakları da boşaldı.

Zonguldak

Kentin normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Yasakların başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı. Ekipler, sokakta kimsenin bulunmasına izin vermedi.

Düzce

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İçişlerinin Bakanlığının genelgesi kapsamında saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentin en işlek merkezlerinden Anıtpark ve Belediye Meydanı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve çevresi boş kaldı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri kentin çeşitli noktalarında kısıtlama tedbirini denetledi.

Bartın

Bartın'da da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı saat 21.00 itibarıyla boşaldı.

Yine araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

Bolu

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bolu'daki sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İçişlerinin Bakanlığının genelgesi kapsamında saat 21.00'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentin en işlek merkezlerinden Kent ve Demokrasi Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi ve çevresi boş kaldı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri kentin çeşitli noktalarında kısıtlama tedbirini denetledi.

Ekipler, sokakta bulunan vatandaşlar ile araç sürücülerinin kısıtlamadan muaf olduklarını belirten görev belgelerini kontrol etti.

Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı - Son Dakika


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