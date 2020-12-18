Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'nın en işlek merkezlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, 15 Demokrasi ve Gar Meydanı boş kaldı.

Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Bolu'da da kısıtlamanın başladığı saat 21.00 itibarıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri, mahalle bekçileri ve zabıta ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Öte yandan belediyelerin temizlik personelleri boş kalan sokak, meydan ve caddeleri temizledi.