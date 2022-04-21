Son Dakika | Doğu Timor'daki cumhurbaşkanlığı seçimini Jose Ramos-Horta kazandı - Son Dakika
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Son Dakika | Doğu Timor'daki cumhurbaşkanlığı seçimini Jose Ramos-Horta kazandı

21.04.2022 06:49
Son Dakika | Doğu Timor'daki cumhurbaşkanlığı seçimini Jose Ramos-Horta kazandı

Bir son dakika haberine göre Güneydoğu Asya'daki ada ülkesi Doğu Timor'da (Timor Leste), yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini 72 yaşındaki Nobel Barış Ödülü sahibi Jose Ramos-Horta kazandı.

Güneydoğu Asya'daki ada ülkesi Doğu Timor'da (Timor Leste), yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini 72 yaşındaki Nobel Barış Ödülü sahibi Jose Ramos-Horta kazandı.

Timor Leste'de 19 Nisan Salı günü yapılan seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 62,09'unu alan Ramos-Horta, 37,91 oy alan rakibi ülkenin şimdiki Cumhurbaşkanı Francisco "Lu Olo" Guterres'i geride bırakarak seçilerden zaferle çıktı.

İlk turda oyların 46,6'sını alan 72 yaşındaki Ramos-Horta, ikinci tur oylama öncesi yaptığı açıklamada " Doğu Timor halkı, ülkedeki ekonomik sorunları çözmek için yeni bir lider istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ramos-Horta'ının en güçlü rakibi olan mevcut Cumhurbaşkanı Francisco Guterres, ilk turda oyların yüzde 22,1'ini alırken diğer 14 aday, oyların geri kalanını bölüşmüştü.

Yaklaşık 1,3 milyon nüfusa sahip ülkedeki oyların yaklaşık üçte ikisini almayı başararak zaferini ilan eden Nobel Ödülü sahibi Jose Ramos-Horta, Doğu Timor'un en tanınmış siyasi isimlerinden biri.

Ülkesinde 2007'den 2012'ye kadar dışişleri bakanı, başbakan ve ardından ülkenin ikinci cumhurbaşkanı olarak görev yapan Ramos-Horta, ülkesinin bağımsızlık mücadelesi sırasında yaşanan çatışmalara barışçıl bir çözüm bulmak için harcadığı çabalardan dolayı 1996'da Nobel Ödülüne layık görülmüştü.

Ramos-Horta, Doğu Timor'un bağımsızlığını geri kazanmasının 20. yıl dönümü olan 20 Mayıs 2022'de yemin ederek göreve başlayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Doğu Timor'daki cumhurbaşkanlığı seçimini Jose Ramos-Horta kazandı - Son Dakika


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