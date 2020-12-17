Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" - Son Dakika

Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı"

17.12.2020 16:53

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" ilk durak olan Malatya'ya ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" ilk durak olan Malatya'ya ulaştı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi dolayısıyla Aile,

Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde program düzenlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, geleceğin emin ellere bırakılabilmesi için çocuklara iyi bakılması gerektiğine işaret etti.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunun 14 ili kapsayan "Hediye Karavanı"nı Malatya'dan başlatmasından dolayı memnuniyet duyduklarını aktaran Baruş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hediye dağıtımına Malatya'dan başladılar. Bu sıkıntılı süreçte çocuklarımız ekran başına, bilgisayar ve televizyonların başında maalesef mahkum oldular. Aralarındaki sosyal münasebetler çok sınırlı, birlikte oyun oynayamıyor, eğlenemiyorlar. Bu bizi de üzüyor.

Salgın süreci geçtiğinde inşallah çocuklar o sevinçli ortamlarına ders ortamlarına kavuşabilecek."

Kentte ailesi sosyal yardım alan yaklaşık 500 çocuğa oyuncak hediye edileceğini dile getiren Baruş, hayırsever vatandaşların yapacakları yardımlarda çocuklara öncelik vermelerini istedi.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot da daha önce çocukları geleneksel oyunlarla buluşturduklarını ancak salgın dolayısıyla bu yıl yapamadıklarını söyledi.

Çocukların hediyelerini bu yıl evlerine ulaştıracaklarını aktaran İsot, "Pandemi dolayısıyla evden çıkamayan çocukları ekrandan bir nebze olsun uzak tutmak adına, çocuklar evlerinde oyunlar oynasın düşüncesiyle yıla çıktık." diye konuştu.

Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ise kurum çalışmalarıyla ilgili kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Baruş, İsot ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak çocuklara hediye verdi.

Karavan, Malatya'dan sonra sırasıyla Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Elazığ, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara kutu oyunlar ile oyuncak dağıtacak.

Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan Hediye Karavanı
Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan Hediye Karavanı
Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan Hediye Karavanı
Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan Hediye Karavanı

Güneydoğu Anadolu, oyunlar, Malatya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan 'Hediye Karavanı' - Son Dakika


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