Son dakika... Doğum gününde kalp krizi sonucu ölen polis için tören düzenlendi - Son Dakika

Bolu'da doğum gününde kalp krizi geçirmesi sonucu hastanede yaşamını yitiren polis memuru Süleyman Ersin Aktolga'nın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.

Dün akşam evinde kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Bolu Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli Aktolga (47) için hastanede tören düzenlendi.

Törene, Aktolga'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ve mesai arkadaşları katıldı.

Evli ve 1 çocuk babası Aktolga'nın cenazesi, dua edilip helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.