VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan kırsal Yaylakonak Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Süheyla Alev (33), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Alev, hastanede sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Bahçesaray'ın Yaylakonak Mahallesi'nde 3'üncü çocuğuna hamile olan Süheyla Alev'in, dün doğum sancıları başladı. Yakınları, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ni arayıp yardım istedi. Mahalleden ilçeye ulaşımın sağlandığı yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi ile Bitlis'in Hizan ilçesinden Bahçesaray'a giden yol kar nedeniyle kapalı olunca ambulans helikopter istendi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopterin hem mahalleye hem de Bahçesaray'a iniş yapamayacağı değerlendirilerek, Süheyla Alev'in kara yoluyla Hizan'daki Ulubeyli Jandarma Karakolu'na götürülmesi, buradan da alınarak Van kent merkezine getirilmesine karar verildi. Yakınları tarafından kara yoluyla Ulubeyli Jandarma Karakolu'na götürülen Süheyla Alev, helikopterle alınarak Van Bölge ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Alev, burada bir kız bebek dünyaya getirdi. Süheyla Alev ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.