Son dakika! DOKTORA GİDEMEYENLER İÇİN, GÖRÜNTÜLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ - Son Dakika

Son dakika! DOKTORA GİDEMEYENLER İÇİN, GÖRÜNTÜLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ

09.04.2021 09:47

Bir son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de, endüstri mühendisi Övünç Yıldırım, 1 yılı geride kalan koronavirüs sürecinde, hastaların internet üzerinden doktorlara görüntülü olarak bağlanıp 'danışmanlık' hizmeti alabileceği web tabanlı 'Hastanem Yanımda' isimli uygulamayı geliştirdi.

ESKİŞEHİR'de, endüstri mühendisi Övünç Yıldırım, 1 yılı geride kalan koronavirüs sürecinde, hastaların internet üzerinden doktorlara görüntülü olarak bağlanıp 'danışmanlık' hizmeti alabileceği web tabanlı 'Hastanem Yanımda' isimli uygulamayı geliştirdi. Farklı branşlardan 61 doktorun yer aldığı sistemde hastalar randevu alıp görüntülü olarak bağlanarak uzman hekimlerden şikayetlerine yönelik tavsiyeler alıyor. Sistemdeki doktorlardan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Abdullah Alkaşı, kendilerine başvuranlara danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, "Biz bu uygulama ile kesinlikle tedavi yapmıyoruz, daha çok danışmanlık hizmeti veriyoruz. Böylelikle hastaneye gitmesine gerek olmadığını, aslında bir yandan da hastanelerin gereksiz bir yükünü de önlemiş oluyoruz" dedi.

Eskişehirli Endüstri Mühendisi Övünç Yıldırım, ikisi doktor 3 arkadaşıyla birlikte hastalara 'online ve görüntülü' olarak danışmanlık hizmeti veren 'Hastanem Yanımda' isimli web portalını kurdu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 25 branşta 61 doktorun yer aldığı sistemde, hastalar randevu aldıktan sonra internet üzerinden görüntülü olarak doktorlara ulaşıp danışmanlık hizmeti almaya başladı. Yaklaşık 1 yılı geride kalan koronavirüs sürecinde insanların hijyen endişesiyle hastane ortamlarına girme taraftarı olmadıklarını gözlemleyerek bunun üzerine bir proje geliştirdiğini ifade eden Övünç Yıldırım, sistemi geliştirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

'KORONAVİRÜS SÜRECİNDE İHTİYAÇ HALİNE GELDİ'

Bu sistemin, koronavirüsün süreciyle birlikte bir ihtiyaç olarak karşılarına çıktığını anlatan Yıldırım, "Çünkü uzman hekime ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşayan insanların olduğunu fark ettik. Pandeminin hayatımıza girmesi ile beraber, insanların hijyen endişelerinden dolayı hastane ortamlarına çok fazla girme taraftarı olmadıklarını gözlemledik. Bu sayede uygulamamızın aslında ciddi bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Özellikle yurt dışından bize erişim sağlayan hastalarımız, orada uzman hekime ulaşmakta zorlandıklarını ifade etti. Yurt içinde uzman hekime ulaşmakta sıkıntı yaşayan özellikle sığ bölgelerde yaşayan danışanlarımız bize ulaşarak, bizden görüş almak istediklerini söyledi. Çığ gibi büyüyen bir hasta popülasyonu ile karşı karşıyayız. Bu da bizi mutlu ediyor. Hizmet almak isteyenlere, elimizden geldiğince hizmet vermeye ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi

'İNTERNET BAĞLANTILI HER CİHAZDAN ULAŞILABİLİYOR'

'Hastanem Yanımda' uygulamasına internet bağlantısı bulunan telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden ulaşılabildiğini söyleyen Övünç, "Bulunduğu yerden bağımsız, danışanlarına hizmet vermek isteyen hekimlerimizle beraber şu anda sistemimizde faaliyet göstermekteyiz. 4 kişilik çekirdek ekiple bu sistemi hayata geçirdik ama şimdi kadromuz daha da büyüdü. 25'den fazla birim ve 60'dan fazla doktorumuzla yurt içi ve yurt dışından ikinci bir görüş almak isteyen, uzman hekime erişmekte sıkıntı yaşayan danışanlarımıza hizmet veriyoruz. 'Hastanem Yanımda' sistemi, bünyesinde bir çok farklı uzmanlık dalındaki hekimleri barındırıyor. Kullanıcı, internet bağlantısı olan herhangi bir araçtan kendisine uygun ihtiyaç duyduğu birimi seçip, kendisine uygun randevu saatini belirlemekte ve randevusunu oluşturmakta. Oluşturmuş olduğu randevunun neticesinde de randevu saati geldiğinde uzman hekim ile karşılıklı görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor. Sistemimiz şu anda web portalı üzerinden hizmet veriyor. IOS ve Android uygulamalarımız da bir ay içerisinde hizmete girecek. İnternet bağlantısı olan telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden danışanlarımız uzman hekimlerimize erişebiliyor" diye konuştu.

'TEDAVİ DEĞİL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ'

Uygulama üzerinde kayıtlı doktorlardan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Abdullah Alkaşı ise, kendilerine uygulama üzerinden başvuranlara danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Hastanelerin gereksiz yükünü de önlediklerini ifade eden Alkaşı, "Bu sistemde yaklaşık bir aydır deneme sürecindeyiz. Özellikle pandemi ile beraber hastanelere başvuruların azaldığını görüyoruz. İnsanlar enfeksiyon kapmaktan korkuyorlar. Bu da bazı sorunların daha çok artmasına sebep oluyor. Aileler bazen sorunlarını ertelemek zorunda kalıyorlar, çözme yoluna gitmiyorlar. Biz bu uygulama ile kesinlikle tedavi yapmıyoruz, daha çok danışmanlık hizmeti veriyoruz. Böylelikle hastaneye gitmesine gerek olmadığını, aslında bir yandan da hastanelerin gereksiz bir yükünü de önlemiş oluyoruz. Pandemi açısından da önemli bir şey bu. Böylelikle hastanelerdeki riski de azaltmış oluyoruz" dedi.

Sistemde kayıtlı doktorlara ulaşabilmek için belirli bir ücret yatıran hastalar, aldıkları randevu saatlerinde görüntülü olarak kayıtlı hekimlerden danışmanlık hizmeti alıyor.

Son dakika! DOKTORA GİDEMEYENLER İÇİN, GÖRÜNTÜLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ
Son dakika! DOKTORA GİDEMEYENLER İÇİN, GÖRÜNTÜLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ
Son dakika! DOKTORA GİDEMEYENLER İÇİN, GÖRÜNTÜLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ
Son dakika! DOKTORA GİDEMEYENLER İÇİN, GÖRÜNTÜLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Eskişehir, İnternet, Türkiye, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! DOKTORA GİDEMEYENLER İÇİN, GÖRÜNTÜLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı         
11:07
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven isyan etti New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven isyan etti         
10:51
Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor         
10:41
50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın şimdi tek bir isteği var 50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın şimdi tek bir isteği var         
10:35
Yaz ayları öncesi İstanbulluları rahatlatan gelişme! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı Yaz ayları öncesi İstanbulluları rahatlatan gelişme! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e dayandı         
09:58
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef         
08:56
Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş         
08:32
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı         
21:29
Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük         
21:15
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu         
17:17
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm 3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm         
16:59
Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 11:23:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! DOKTORA GİDEMEYENLER İÇİN, GÖRÜNTÜLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei