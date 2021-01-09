Son dakika! Doktorlar işçinin koluna saplanan çelik teli çıkartabilmek için itfaiyeden yardım istedi - Son Dakika

Doktorlar işçinin koluna saplanan çelik teli çıkartabilmek için itfaiyeden yardım istedi

SİVAS - Sivas'ta doktorlar işçinin koluna saplanan çelik teli çıkartabilmek için itfaiyeden yardım istedi.

Edinilen biliye göre ilginç iş kazası Sivas şehir merkezi Uzuntepe Mahallesinde meydana geldi. Bir şantiyede çalışan 22 yaşındaki E.K. isimli işçinin koluna burguyu çekil tel saplandı. Kazazede Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar işçinin kolunu delip geçen çelik tel parçalarını çıkartmakta güçlük çekince itfaiyeden yardım istedi. Hastane aciline giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, özel donanımlar kullanarak telleri kesmeyi başardı. Genç işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.