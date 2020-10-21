Son Dakika | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Ben 32 yaşındayım ve benim yaşımda vefat eden insanlar görüyorum" - Son Dakika

Son Dakika | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Ben 32 yaşındayım ve benim yaşımda vefat eden insanlar görüyorum"

21.10.2020 11:11
Son Dakika | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR -

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken hastalığa yakalanan Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi Dr. Adalet Göçmen, salgından korunmak için herkesin tedbirleri en üst düzeyde uygulaması gerektiğini söyledi.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken hastalığa yakalanan Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi Dr. Adalet Göçmen, salgından korunmak için herkesin tedbirleri en üst düzeyde uygulaması gerektiğini söyledi.

Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce halsizlik ve baş ağrısı şikayeti sonrası Kovid-19 testi yaptırdığını söyledi.

Kendisinin ve fizyoterapist olan eşinin testlerinin pozitif çıkmasıyla zorlu sürecin başladığını ifade eden Göçmen, şöyle konuştu:

"Şiddetli baş ve eklem ağrılarım başladı. Eşimin ve benim testim pozitif çıkınca 14 gün boyunca kendimizi izole etmeye başladık. Ben ve eşim çok korktuk, çocuğumuz var. Başımıza bir şey gelirse çocuğumuz ortada kalacak, diye düşünüyorduk. Koronavirüsün çocuğumuza bulaşacağından çok korktuk. Çok kötü günler yaşadık. Eşim de ben de hayatımızı kaybedebilirdik. Çocuğum orta kalacak diye düşündükçe çok üzülüyorduk. Çocuğum yanıma gelip sarılmak istiyor, sarılamıyor. Kızım bana sarılarak uyuyordu fakat hastalık nedeniyle bunu yapamıyorduk. Eşim ve ben hastalığımızdan dolayı çocuğumuza yaklaşamıyorduk. Çocuğumuza sarılamıyorduk, öpemiyorduk. Bu çok zor bir şey."

"Bu herkesin korkması gereken bir hastalık"

Hastalığın çok kötü sonuçlar doğurduğuna şahit olduğunu anlatan Göçmen, "İnme gibi pek çok nörolojik hastalıklara neden oluyor. Çok hafif geçiren hastalarda dahi bazen farklı komplikasyonlar görülmesi çok yüksek. Bunları bildiğimiz için 14 günümüz çok riskli geçti." dedi.

Göçmen, her yaştan kişinin tedbirli olması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ben 32 yaşındayım ve benim yaşımda vefat eden insanlar görüyorum. Bu herkesin korkması gereken bir şey. Bizim bir mesai arkadaşımızın yakını, o da 32 yaşındaydı. Buraya sadece Kovid-19'un akciğer bulgularıyla gelmişti, herhangi bir kronik rahatsızlığı yoktu. Solunum sıkıntısı başlayınca yoğun bakıma aldık, en sonunda entübe oldu ve hayatını kaybetti. 'Yaş olarak genciz, bize bir şey olmaz' gibi bir algı var. Öyle bir şey yok. Hepimizin başına en kötü şeyler gelebilir."

Göçmen, genç yaşta Kovid-19'a yakalanıp hastaneye geldiğinde kolunu veya bacağını kaldıramayacak kadar halsizleşen hastalar gördüklerinin altını çizdi.

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Göçmen, "Hastalığın psikolojik etkileri kötü. İnsan, 'nasıl olacağım, kötüleşecek miyim, iyileşecek miyim', hep bunları düşünüyor. Bu insanı çok kötü etkiliyor. İnsanlara tek söyleyeceğim, sakın maskenizi çıkarmayın, sosyal mesafeye ve el hijyenine çok ama çok dikkat edin. Hele bu dönemde çok önemli. İnsanların yan yana durmaması gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi atlattıktan sonra tekrar eskisi gibi olabilir, fakat şu dönemde buna uymak hepimiz için daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi, Nöroloji Bölümü, Öğretim Üyesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Ben 32 yaşındayım ve benim yaşımda vefat eden insanlar görüyorum' - Son Dakika

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