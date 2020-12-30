Son dakika haberleri | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bu işin gönüllüleriyiz, birinci derece yakını gibi hastaları sahipleniyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bu işin gönüllüleriyiz, birinci derece yakını gibi hastaları sahipleniyoruz"

30.12.2020 10:57

Son dakika haberleri: Kars Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan fedakar doktorlar, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan fedakar doktorlar, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Hastanenin Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Fatih Yoldaş, AA muhabirine, Kovid-19 ile yoğun bir tempoda aktif olarak mücadele ettiklerini söyledi.

Geceleri Kovid-19 nöbeti tuttuklarını ifade eden Yoldaş, "Gündüzleri enfeksiyon, göğüs ya da dahiliye doktorlarımız çalışıyor. Gece nöbetlerimizde hastalarımızın genel durumunu, oksijen seviyelerini takip ediyoruz. Geceleri 112 Acil Sağlık ekiplerinin getirdiği yeni pozitif vakaların tedavilerine başlıyoruz. Salgınla mücadelemiz yoğun olarak devam ediyor." dedi.

Hasta yakınlarının bulaş riski nedeniyle yakınlarıyla fazla ilgilenemediklerine işaret eden Yoldaş, "Biz sağlık çalışanları olarak herkesle ilgileniyoruz. Özellikle de hemşirelerimiz, yakınları olmayan hastalara da bakmaya çalışıyor, onları sahipleniyorlar." diye konuştu.

"Bizler bu işin gönüllüleriyiz"

İki yaşındaki kızının görmeyeceği şekilde eve girdiğini ve üzerini değiştirdikten ve gerekli kişisel hijyeni sağladıktan sonra çocuğuna sarılabildiğini anlatan Yoldaş, şunları kaydetti:

"Bir yandan yeni vakalar, bir yandan kış mevsimin gelmesiyle olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Buradan vatandaşlarımıza tavsiyemiz, özellikle de maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri. Bu konuda hassas olmamız lazım. Oğlu ya da kızı, anne veya babası pozitifken bulaş riski nedeniyle korkuyor ama bizler bu işin gönüllüleriyiz. O yüzden hastanın birinci derece yakını gibi onları sahipleniyoruz."

"Kendi yakınımızı kaybetmiş gibi üzüldüğümüz anlar oldu"

Gastroenteroloji Uzmanı Operatör Dr. Ali Karataş ise sağlık çalışanları olarak zorlu bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Birkaç hastayı bir gecede kaybettikleri günler yaşadığını belirten Karataş, "Kaybettiğimiz hastalara kendi yakınımız gibi üzüldüğümüz anlar oldu." dedi.

Yoğun bakımda çalışmadığı dönemde bir nöbetinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastayı serviste ziyaret ettiğini anlatan Karataş, bu kişinin hastalığa inanmayıp hastanede yatmak istemediğini belirterek, "Hastanede kalması için ikna etmeye çalıştık ama hastaneden çıkmaya çalışınca kolluk kuvvetlerine bilgi verdik. Zor olsa da ikna ettik ve hastanede kaldı." diye konuştu.

Son dakika haberleri | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bu işin gönüllüleriyiz, birinci derece yakını gibi hastaları sahipleniyoruz
Son dakika haberleri | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bu işin gönüllüleriyiz, birinci derece yakını gibi hastaları sahipleniyoruz
Son dakika haberleri | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bu işin gönüllüleriyiz, birinci derece yakını gibi hastaları sahipleniyoruz
Son dakika haberleri | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bu işin gönüllüleriyiz, birinci derece yakını gibi hastaları sahipleniyoruz

112 Acil, Karataş, Fatih, Kars, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Bu işin gönüllüleriyiz, birinci derece yakını gibi hastaları sahipleniyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı Yılbaşı öncesi yapılan sahte alkol operasyonunda dikkat çeken not: Bunlar zehirli dikkat Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı
Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek? Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek?         
11:30
Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu         
11:16
Tüm Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor; 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban gitti Tüm Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor; 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban gitti         
10:48
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak         
10:26
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı         
10:05
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
2 kişi 2 kişi "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yapıp vatandaşı tehdit etmiş: 10 tane çakalı öldürdü seni de öldürür         
09:40
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı         
09:26
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada         
08:47
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 11:43:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bu işin gönüllüleriyiz, birinci derece yakını gibi hastaları sahipleniyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei