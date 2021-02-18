Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm" - Son Dakika

Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm"

18.02.2021 11:05

Son dakika gelişmesine göre Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Anestezi Uzmanı Ceren Lütfüoğlu ve Acil Tıp Uzmanı Hilmi Gökhan Ulubay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarına "nefes" olabilmek için çabalıyor.

Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Anestezi Uzmanı Ceren Lütfüoğlu ve Acil Tıp Uzmanı Hilmi Gökhan Ulubay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarına "nefes" olabilmek için çabalıyor.

Hastanenin Kovid-19 birimlerinde görev alan Lütfüoğlu ve Ulubay, zorlu süreçte diğer meslektaşları gibi hastaların sağlığına kavuşması için canla başla çalışıyor.

Koruyucu kıyafetlerin içinde saatlerce kalan, görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için gayret gösteren doktorlar, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmamasını istiyor.

Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görevli Lütfüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede hastalığın görüldüğü marttan bu yana özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Ailesiyle kronik hastalıklarından dolayı aylardır görüşemediğini, onlara virüs bulaştırma korkusuyla yaşadığını anlatan Lütfüoğlu, şöyle konuştu:

"Kendi ailelerimizden uzakta bu süreci devam ettirirken aslında birçok kişinin anne babasına 'can' oluyoruz. Kendi açımızdan buruk olsak da insanlara nefes olabilmek, onları ailelerine kavuşturabilmek bizleri bir nebze de olsa mutlu ediyor. Yoğun bakımda yatan hastalar kedilerini çok yalnız hissediyor. Birçok hasta vefat etmeden önce de en son bizi görüyor ya da bu süre içerisinde son nefeslerine kadar oksijen açlığında hep bizlerden yardım istiyor. Manevi olarak çok zorlanıyoruz."

"Hastalar iyileşince bir nefese ne kadar muhtaç olduklarını anlatıyor"

Lütfüoğlu, birçok genç hastanın bu süreci çok ağır geçirdiğine şahit olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımda 'Beni artık öldür, dayanamıyorum.' diyen hastalarım oldu. Ama 2 hafta sonra kendisini taburcu ederek çok mutlu olduk. Hasta da taburcu olduğuna inanamadı. Nefessizliği Allah kimseye yaşatmasın. Çok kötü bir durum. Ailemden Kovid-19'u geçirenler oldu. Hepsi aynı cümleleri kurdu, 'Nefes alamıyorum.' ve 'Bir nefese muhtacım.' Hastalar iyileşince bir nefese ne kadar muhtaç olduklarını anlatıyor."

Bazen imkanların hastaları kurtarmaya yetmediğini, bunun zorluklarını yaşadıklarını anlatan Lütfüoğlu, hastaları hem tedavi hem de motive etmenin zorlayıcı bir süreç olduğunu dile getirdi.

"İnsanlardan belirlenen kurallara uymalarını istiyoruz"

Dr. Ulubay ise sürecin başından beri polikliniklerde Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Geçen yıl ekim ve kasımda Kovid-19 Polikliniği'nin çok yoğun olduğunu belirten Ulubay, şöyle konuştu:

"Yoğun bakıma yatırdığımız hastalarımız oldu. Ama şu anki süreçte iyi durumdayız. Kovid-19 ölümcül bir hastalık. Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm. Onları entübe etmek zorunda kaldık. Koronavirüs ilk çıktığında hastalar üzerine alınmak istemiyordu. 'Ben Kovid-19 olmam.' şeklinde tepkileri vardı. Ama bu algı değişmeye başladı. İnsanlardan belirlenen kurallara uymalarını istiyoruz."

Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm
Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm
Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm
Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm

Koronavirüs, Yoğun Bakım, 112, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı "Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar
AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum         
15:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı         
15:16
Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı         
14:56
Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi         
14:46
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu         
13:58
Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım         
13:11
Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü         
12:42
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş         
12:35
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 16:52:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei