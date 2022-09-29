Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak - Son Dakika
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Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak

29.09.2022 19:22

Terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının çıkması üzerine dokunulmazlığı kaldırılan ve yurtdışına kaçmak isterken Edirne'de yakalanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Semra Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istendi.

Terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının çıkması üzerine hakkında arama başlatılan ve Edirne'ye kaçarken yakalandıktan sonra tutuklanan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Semra Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKLA' SUÇLANIYOR

İddianamede Semra Güzel'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Güzel'in PKK'nın amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığının belirtildiği iddianamede bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduğu, iradesini örgüt iradesine terk ettiğinin vurgulandığı öğrenildi.

EDİRNE'YE GİDERKEN YAKALANDI

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.

Son Dakika! Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapsi istendi

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırıldı. İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalandı.

KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Güzel, öldürülen terörist Bora'nın sözlüsü olduğunu, onu görmek için Habur Sınır Kapısından geçerek Kandil'e gittiğini söyledi. Terörist Bora ile temas sağlamasına yardımcı olan H.D.'yi tanımadığını iddia eden Güzel, söz konusu kişi ile 25 kez telefon irtibatı kurduğunu ortaya koyan HTS kayıtlarına açıklık getiremedi.

Semra Güzel'in 'terör örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı.

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Semra Güzel, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak - Son Dakika
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