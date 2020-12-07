Dokuzuncu katta yavru kedi operasyonu - Son Dakika

Dokuzuncu katta yavru kedi operasyonu

07.12.2020 14:06

- Dokuzuncu katta yavru kedi operasyonu Bacadan düştüğü tahmin edilen kedi mahsur kaldığı 9. katın balkonundan kurtarıldı Mersin'in Erdemli ilçesinde 13 katlı yazlık sitenin 9'uncu katındaki dairenin balkonunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Dokuzuncu katta yavru kedi operasyonu

Bacadan düştüğü tahmin edilen kedi mahsur kaldığı 9. katın balkonundan kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 13 katlı yazlık sitenin 9'uncu katındaki dairenin balkonunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tömük Mahallesinde 13 katlı yazlık sitenin sakinleri yüksek katlardan bir kedi sesi geldiğini duydu. Sahibi tarafından evde beslendiği düşünülse de kedinin sesi bir türlü dinmedi. Bunun üzerine duyarlı vatandaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesini arayıp binanın yüksek katlarından bir kedi sesi duyulduğunu belirterek, yardım istedi. Ekipler jandarma eşliğinde uzun merdivenli itfaiye aracı yardımıyla yüksek katlarda kedi araması yaptı. M-1 blokta bulunan 9. katın balkonunda henüz 2 aylık olduğu görülen bir kedi tespit edildi. İtfaiye erinin kediyi bulunduğu yerden almasıyla kedi operasyonu başarıyla tamamlandı.

Site sakinlerinden Necati Onatoğlu kedinin kurtarılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "3-4 günden beri 9. katta yavru sesi duyuyorduk. Durumu itfaiye amirliğine bildirdik. Onlarda duyarlı oldukları için geldiler, yavru kediyi kurtardılar. Bacadan düştüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Kurtarılan kedi itfaiye ekipleri tarafından site bahçesine bırakıldı. Minik kedi korkuyla kaçarak gizlendi.

Dokuzuncu katta yavru kedi operasyonu
Dokuzuncu katta yavru kedi operasyonu
Dokuzuncu katta yavru kedi operasyonu
Dokuzuncu katta yavru kedi operasyonu
Dokuzuncu katta yavru kedi operasyonu

İtfaiye, Erdemli, Mersin, Tömük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dokuzuncu katta yavru kedi operasyonu - Son Dakika


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