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Son Dakika! Dolar 10,96 seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

Son Dakika! Dolar 10,96 seviyesinden alıcı buluyor

19.11.2021 11:13

Son dakika edinilen bilgilere göre, dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 10,96 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 12,43'ten, sterlin ise 14,80'den işlem görüyor.

Dün 11,3081 ile zirvesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,83 üzerinde 11,0374'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 10,96 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 12,43'ten, sterlin/TL ise 14,80'den satılıyor. Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 95,6 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1360'tan alıcı buluyor.

GÖZLER FED VE ECB'DE

Analistler, ABD'de dün açıklanan makro ekonomik verilerin ekonomik toparlanmanın devam ettiğini göstermesinin ardından tahvil piyasalarında oynaklığın ve dolar talebinin azaldığını bildirdi. Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında yerleştiğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,0 seviyesinin direnç, 95,2'nin ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Son Dakika! Dolar 10,96 seviyesinden alıcı buluyor

Sterlin, dolar, Euro, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son Dakika! Dolar 10,96 seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika


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