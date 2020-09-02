Son Dakika | Dolar 7.36 lira, euro 8.77 lira, sterlin 9.85 lirada - Son Dakika

Son Dakika | Dolar 7.36 lira, euro 8.77 lira, sterlin 9.85 lirada

Son dakika ekonomi haberine göre ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın politika değişikliğine ilişkin açıklamalarının ardından kürsel piyasalarda 1.20 euro düzeyine kadar gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 7.35 liranın üzerinde başladı.

Son Dakika | Dolar 7.36 lira, euro 8.77 lira, sterlin 9.85 lirada, System.String[]

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın politika değişikliğine ilişkin açıklamalarının ardından kürsel piyasalarda 1.20 euro düzeyine kadar gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 7.35 liranın üzerinde başladı.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "TL'de görünümün değişmediğine" işaret ettiği analizinde şöyle dedi:

"Dolardaki küresel değer kaybı ve paritedeki yukarı yönlü eğilime karşın bundan çok fazla fayda sağlamayı başaramayan TL dolar karşısında bant hareketi sergilemeye devam ediyor. "Bu kapsamda iki haftayı aşkın süredir görmeye alıştığımız gibi 7.30-7.40 bandındaki hareketin sürdüğünü görüyoruz. "Bant hareketi nedeniyle teknik göstergeler de net bir yöne işaret etmiyor.  "TCMB ise dün 29.09.2020 vadeli 10 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhalelerde faiz son bir haftadır olduğu gibi gerilemeye devam ederken ortalama faiz dün yüzde 10.11 olarak gerçekleşti."Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli olarak geriliyor. TCMB Pazartesi günü de geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 10.15 basit faizle 10 milyar TL verdi. Ortalama basit faiz düşüşünü sürdürerek bugün de yüzde 10.11 oldu. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,064 ve 1,086 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.61 artışla 1,085.19 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.13 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 1.21 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.46 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3588 lira ve en yüksek 7.3764 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,euro en düşük 8.7571 lira ve en yüksek 8.7941 lirayı gördükten sonra, 8.77 – 8.78 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8470 lira ve en yüksek 9.8787 lirayı gördükten sonra 9.85 – 9.86 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18918 - 1.19295 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19067 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Dün günün büyük bölümünde satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 kritik gördüğümüz konsolide kanalının alt bandının bulunduğu 1,077 ve 100 günlük ortalamanın bulunduğu 1,075 bölgesinin altına sarkarak gün içinde en düşük 1,064 seviyesini gördü. "Gün sonunda gelen alımlarla endeks günü artıda kapattı. "Bugün de izleyeceğimiz ilk önemli destek seviyesi 1,077 olacak. Bu seviyenin altına yeniden sarkılması satışları sertleştirebilir. "Buranın altında dün görülen en düşük seviye olan 1,064 izleyeceğimiz diğer destek olacak.

"Teknik göstergelerin zayıf seyrettiği endekste yukarı yönlü hareketlerde 1,102 ve 1,113 kısa vadeli dirençler iken 1,122 izlediğimiz kritik nokta olmaya devam ediyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 09:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Dolar 7.36 lira, euro 8.77 lira, sterlin 9.85 lirada - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un detayları belli olmaya başladı Lionel Messi'nin babası Jorge'den, ayrılık için ilk resmi açıklama: Barcelona'da kalması zor görünüyor Kadınlar 'altın günü' yaptı; site karantinaya alındı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Haftalık kirası 971 bin 500 dolar olan lüks yat Marmaris'e demir attı Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Aynı marketi ikinci kez soyan hırsız, dükkan sahibinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi Al Ittihad'dan Garry Rodrigues itirafı: Olympiakos'a satıp sözleşmesinden kurtulmak istiyoruz Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor
Diyarbakır diken üstünde: Koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor Diyarbakır diken üstünde: Koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor         
11:58
Profesör Mehmet Ceyhan'dan vaka artışını durduracak öneri: Mesailer kademelendirilmeli Profesör Mehmet Ceyhan'dan vaka artışını durduracak öneri: Mesailer kademelendirilmeli         
11:56
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
Dehşete düşüren kaza! Talihsiz kadın kucağındaki çocuğuyla yola savruldu Dehşete düşüren kaza! Talihsiz kadın kucağındaki çocuğuyla yola savruldu         
11:26
Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi         
11:18
'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi 'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi         
11:17
Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı         
11:13
Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor         
11:08
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak         
11:07
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Çaresiz anne, evden yüzlerce kez kaçan oğluna elektronik kelepçe takılmasını istedi Çaresiz anne, evden yüzlerce kez kaçan oğluna elektronik kelepçe takılmasını istedi         
10:13
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü         
09:47
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler         
09:37
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Hazal Filiz Küçükköse, 2 yıldır aşk yaşadığı Alp Güler'le ayrıldı Hazal Filiz Küçükköse, 2 yıldır aşk yaşadığı Alp Güler'le ayrıldı         
09:33
Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı         
09:30
Aksiyon filmlerindeki gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçurumda asılı kaldı Aksiyon filmlerindeki gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçurumda asılı kaldı         
09:19
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Akılalmaz plan! Hamile sevgilisine sakinleştirici verip zorla kürtaj yaptırdı Akılalmaz plan! Hamile sevgilisine sakinleştirici verip zorla kürtaj yaptırdı         
08:23
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı         
23:50
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu         
23:46
Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı         
22:32
Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım         
19:11
8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 15:21:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Dolar 7.36 lira, euro 8.77 lira, sterlin 9.85 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei