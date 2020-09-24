Son Dakika: Dolar 7.70 lira, euro 8.98 lira, sterlin 9.79 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması ve ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesiyle, dolar 7.70 lira ile yeni tarihi yüksek düzeye yükseldi.

QNB Finansbank analizinde, TCMB'nin saat 14: 00'de faiz kararını açıklayacağına işaret edilerek, yüzde 8.25 haftalık repo faizinde değişiklik beklenmezken, karar metninde ortalama fonlama maliyetindeki yükselişin süreceğine ilişkin mesaj verilebileceği vurgulandı.

TCMB'nin Temmuz ortalarından bu yana fonlama kompozisyonunu değiştirerek likidite koşullarını sıkılaştırdığı da anımsatılan analizde, "Bunun sonucunda Temmuz yüzde 7.3'e kadar gerileyen TCMB'nin bankalara sağladığı fonlamanın ortalama maliyeti yüzde 10.65'e kadar yükseldi. Döviz kuru üzerindeki baskı ve enflasyon görünümündeki bozulma sebebiyle, önümüzdeki dönemde de sıkılaşmanın devam etmesini ve kısa vadede ortalama fonlama faizinin geç likidite faizi olan yüzde 11.25'e doğru yükseltilmesini bekliyoruz. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 12 seviyelerine yükseleceğini tahmin ettiğimizden, sene sonuna kadar da ortalama faizinin en az bu seviyelere arttırılacağını tahmin ediyoruz" denildi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,098 ve 1,109 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.59 artışla 1,102.65 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.43, BIST Mali Endeks yüzde 1.26, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.42 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6801 lira ve en yüksek 7.7165 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,euro en düşük 8.9504 lira ve en yüksek 9.0226 lirayı gördükten sonra, 8.98 – 8.99 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7679 lira ve en yüksek 9.8351 lirayı gördükten sonra 9.79 – 9.80 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16444 - 1.16803 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16578 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Dün yurtiçi piyasalar kapandıktan sonra yurtdışında sertleşen satışlar, tepkiyi güçlendirmekte zorlanan BIST 100'de de satışların yeniden sertleşmesine neden olabilir. "Dün de ifade ettiğimiz gibi endekste toparlanmanın güç kazanabilmesi için yurtdışındaki satış baskısının sonlanması gerektiğini düşünüyoruz. "Endekste ilk izlediğimiz destek hafta içinde test edilen 1,085 iken ana desteğimiz uzunca bir süredir bahsettiğimiz konsolide kanalının alt bandını oluşturan 1,075 – 1,064 aralığı olmaya devam ediyor.

"Bu bölgenin de altına olacak bir hareket teknik baskının artmasına ve ağustos ayı başlarında görülen seviyelerin yeniden gündeme gelmesine neden olacaktır. Yukarıda ise 1,100 üzerinde ise 1,113 ilk dirençler konumunda bulunuyor."