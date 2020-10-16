Son dakika! Dolar 7.94 lira, euro 9.30 lira, sterlin 10.24 lirada - Son Dakika

Son dakika! Dolar 7.94 lira, euro 9.30 lira, sterlin 10.24 lirada

16.10.2020 09:09
Son dakika! Dolar 7.94 lira, euro 9.30 lira, sterlin 10.24 lirada, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Artan koronavirüs vakaları ve ABD canlandırma paketinde belirsizliğin sürmesi nedeniyle küresel piyasalarda yükselen dolar, iç piyasada da haftanın son işlem gününe 7.94 lira düzeyinde başladı.

Artan koronavirüs vakaları ve ABD canlandırma paketinde belirsizliğin sürmesi nedeniyle küresel piyasalarda yükselen dolar, iç piyasada da haftanın son işlem gününe 7.94 lira düzeyinde başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, bütçe Eylül'de yüzde 21.4 artışla 29.7 milyar lira açık verdi ve bütçe açığı yılın ilk 9 ayında yüzde 101.2 artışla 140.6 milyar liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,175 ve 1,191 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.74 düşüşle 1,180.43 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.34, BIST Mali Endeks yüzde 0.78, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.29 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9235 lira ve en yüksek 7.9425 lirayı gördükten sonra, 7.94 – 7.95 lira aralığında,euro en düşük 9.2717 lira ve en yüksek 9.3064 lirayı gördükten sonra, 9.30 – 9.31 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2274 lira ve en yüksek 10.2658 lirayı gördükten sonra 10.24 – 10.25 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17003 - 1.17155 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17375 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "Salgın kaynaklı endişeler nedeniyle dün Avrupa borsaları öncülüğünde satışların yaşandığı görülürken, risk iştahı zayıflama kaydetti. "BIST-100 Endeksi yurt dışındaki zayıf görünüme bağlı olarak 1,175'li seviyeleri test ederken kapanış 1,180 seviyesinden gerçekleşti. "Bu sabah yurt dışı piyasalarda tepki çabası gözlenirken, endekste tekrar alımların yaşanması durumunda 1,182 üzerinde 1,192 ve 1,205 seviyeleri direnç olarak önem kazanacaktır. "1,205 direnci üzerinde ise tarihi zirvelere doğru (1,245) bir hareket yaşanabilir. "Küresel çaptaki gelişmeler önemini korurken, yurt dışı piyasalardaki seyir endeks üzerinde de etkisini sürdürecektir.

"Endekste olası geri çekilmelerde 1,169 – 1,158 ve 1,141 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır."


Amerika Birleşik Devletleri, Maliye Bakanlığı, Sterlin, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Dolar 7.94 lira, euro 9.30 lira, sterlin 10.24 lirada - Son Dakika Ekonomi

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