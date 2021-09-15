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Son Dakika! Dolar 8,44 seviyelerinden alıcı buluyor - Son Dakika

Son Dakika! Dolar 8,44 seviyelerinden alıcı buluyor

15.09.2021 11:00

Son dakika haberlerine göre, Dolar/TL, güne kısmi yükselişle başlamasının ardından 8,44 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,98'den, sterlin ise 11,68'den işlem görüyor.

Dün en düşük 8,4085 ve en yüksek 8,4678 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 8,4422'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne kısmi yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,4470 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 9,9820'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 11,6820'den satılıyor. Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 92,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1817'den işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, son dönemde açıklanan veriler ve yeni tip koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin, destekleyici para politikalarının bir müddet daha devam edeceği beklentilerini güçlendirdiğini belirterek, döviz piyasasında temkinli seyrin sürdüğünü ifade etti. Bugün ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, bir süredir 92,3-92,8 bandında seyreden dolar endeksinin bundan sonraki yön tayininde kırılma yönünün önemli olacağını söyledi.

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Son Dakika! Dolar 8,44 seviyelerinden alıcı buluyor

Sterlin, Döviz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Dolar 8,44 seviyelerinden alıcı buluyor - Son Dakika Ekonomi


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