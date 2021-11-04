Üye Girişi
Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor - Son Dakika

Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor

04.11.2021 10:33

Son Dakika: Dolar/TL, güne yükselişle başlamasıdı. Dolar ardından 9,69 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 11,25'ten, sterlin ise 13,25'ten alıcı buluyor.

Dün en düşük 9,5928 ve en yüksek 9,7451 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,44 üzerinde 9,6454'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 9,6940'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,45 değer kazanarak 11,2500'ten, sterlin/TL de yüzde 0,41 yükselişle 13,2540'tan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,23 artışla 94,07 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi 1,1580 ile önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,28 altında seyrediyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenildiği üzere faiz oranlarını sabit bıraktığını ve varlık alım hızını aylık 15 milyar dolar yavaşlattığını aktararak, bu durumun doları gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı güçlendirdiğini dile getirdi. Bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesinin bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 93,4 seviyesinin destek, 94,5'in ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de de görülen Mu varyantı aşıya karşı bile 9 kat dirençli çıktı 10:33 Türkiye'de de görülen Mu varyantı aşıya karşı bile 9 kat dirençli çıktı Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı 10:32 Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı Moody's, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti 10:29 Moody's, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor 10:25 Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor 10:13 Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği 09:15 ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği
Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor 07:52 Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu 21:39 Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu

Son Dakika Haberleri
10:32 Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı
10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor
10:29 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki
10:26 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı
10:24 Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
10:15 Şampiyonlar Ligi gelirlerinden ümitliydi! Beşiktaş, rakiplerine 125 milyon lira dağıttı
10:13 Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor
09:58 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
09:55 İstanbul'da otel odası basan polis, torbacıyı kıskıvrak yakaladı
"Karım beni aldatıyordu" diyen katil koca, delil olarak gösterdiği mesajları aslında kendisi atmış         
10:34
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki         
10:30
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar         
10:19
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı         
09:11
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı         
21:37
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira         
17:39
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 10:38:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement