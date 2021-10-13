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Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor - Son Dakika

Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor

13.10.2021 10:44

Son dakika gelişmelerine göre, dün 9,04 ile rekor kıran dolar, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından dünkü rekor seviyesi olan 9,04'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,44'ten, sterlin ise 12,30'dan alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,48 üzerinde 9,0427 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 9,0410 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,08 değer kazancıyla 10,4423'ten, sterlin/TL de yüzde 0,11 yükselişle 12,3006'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 94,4 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1550'den işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarının azaltılması konusunda dikkate aldığı enflasyon verisi öncesi dolar endeksinin sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ettiğini aktardı. Küresel bazda artan enflasyon endişelerinin fiyatlama zorluklarına neden olmaya devam ettiğini belirten analistler, veri takviminde ise ayrıca Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Fed tutanaklarının bulunduğunu ifade etti.

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Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor - Son Dakika
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