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Son Dakika! Dolar/TL 8,86 seviyelerinden alıcı buluyor - Son Dakika

Son Dakika! Dolar/TL 8,86 seviyelerinden alıcı buluyor

07.10.2021 10:36

Son Dakika! Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 8,88 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda eyrı 10,29'dan, sterlin ise 12,10'dan işlem görüyor.

Dün gün içinde 8,9365'i görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,8804 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 8,8829 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,2949'dan, sterlin/TL ise 12,1015'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 94,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1570'ten işlem görüyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksinin sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ettiğini belirtti. Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların bulunduğunu kaydeden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.

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Son Dakika! Dolar/TL 8,86 seviyelerinden alıcı buluyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son Dakika! Dolar/TL 8,86 seviyelerinden alıcı buluyor - Son Dakika


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