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Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor - Son Dakika

Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor

16.12.2021 14:27

Son dakika: Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürmesiyle dolar ve altın hızla yükseldi. Kararın açıklanmasıyla dolar 15,58'le, altının gram fiyatı ise 898 liraya çıkarak rekor kırdı.

Merkez Bankası yılın son faiz kararında da indirime gitti. Politika faizini 100 baz puan düşüren Merkez, faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Faiz kararıyla birlikte dolar ve altındaki yükseliş hızlandı.

DOLAR VE ALTINDAN YENİ REKOR

Dolar bu sabah 15,29'la, altının gram fiyatı ise 877 lirayla rekor kırmıştı. Faiz kararı öncesi 15,20 seviyesinde bulunan dolar, kararla birlikte 15,58 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi. Karar öncesi 874 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı ise, kararla birlikte 898 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

PİYASADA SON DURUM

Saat 15.15 itibarıyla dolar 15,44'ten, euro 17,47'den, altının gram fiyatı ise 885 liradan işlem görüyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ EYLÜL AYINDA BAŞLADI

Merkez Bankası eylül ayında başladığı faiz indirim serisini bu ayda da devam ettirdi. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan indirim yapmıştı. Yılın son faiz kararında da 100 baz puanlık indirim yapan Merkez, son 4 ayda 500 baz puanlık indirime gitmiş oldu. Böylece Merkez, 2021 yılını yüzde 14'lük faizle kapatmış oldu.

FAİZ İNDİRİMLERİ SONRASI DOLAR 8 LİRADAN 15 LİRAYA ÇIKTI

Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleriyle TL, değer kaybetmeye başladı. Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki Merkez Bankası, ilk faiz indirimini eylül ayında yaptı. 100 baz puanlık indirimin yapıldığı 23 Eylül tarihinde 8,60-8,80 seviyeleri arasında hareket ediyordu. 4 aylık seri faiz indirimi sonrası dolar 15 lira seviyesini aştı.

Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor

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Son Dakika Finans Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor - Son Dakika


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