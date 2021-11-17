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Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye - Son Dakika

Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye

17.11.2021 10:01
Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye

Son dakika: TL'deki değer sürerken, döviz ve altına her gün yeni bir rekor daha ekleniyor. Yükselişi devam eden dolar 10.45 ile gram altın ise 623 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. TL, dolar karşısında en çok eriyen para birimi olurken, kur 2021 yılında yüzde 39 değer kazandı.

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verisinin 31 yılın zirvesini görmesinin ve yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararında indirim beklentisi olması nedeniyle dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Cuma günü 10 lira sınırını aşan ve haftaya 10.08'den başlayan dolar, dün günü 10.27'den tamamladı. Yükselişini yeni güne taşıyan dolar 10.45'le, altının gram fiyatı ise 623 lirayla rekor tazeledi.

PİYASADA SON DURUM

Saat 09.45 itibarıyla dolar 10.44'ten, grama altın 623 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro 10.81'den işlem görürken, çeyrek altın 1.022 liradan, cumhuriyet altını 4.161 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.855 dolar seviyesinde.

TL EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN PARA OLDU

Dolar 2021 genelinde özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlenme eğilimini sürdürdü. Koronavirüs salgınının gölgesinde başlayan yıl boyunca salgının yarattığı ekonomik sorunlar etkili oldu. Lojistik ağlarda yaşanan bozulma ve küresel olarak artan enflasyon başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını gündeme almasına yol açtı. Bu ortamda Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine giderek farklı bir yol izlemesi TL'nin ana para birimleri arasında dolar karşısında en hızlı eriyen para birimi olmasına yol açtı.

DOLAR 2021'DE YÜZDE 39 DEĞER KAZANDI

Merkez, eylül ve ekim aylarında politika faizini 300 baz puan indirirken dolar/TL de her gün yeni bir rekor kırmaya başladı. 2021 genelinde kur yüzde 39 yükseldi. TL'den sonra dolar karşısında en çok eriyen para birimi yüzde 19.2 ile Arjantin Pesosu oldu. Yani değer kaybı bakımından TL en yakın rakibini 2'ye katladı.

Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye

Türk Lirası, Enflasyon, Altın, dolar, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye - Son Dakika


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