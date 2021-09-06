Son dakika! Dolar yeni haftaya düşüşle başladı, 8,29'dan işlem görüyor - Son Dakika

Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,5 artışla 8,3229 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 8,2945 seviyesinde dengelendi.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 9,8420'den, sterlin/TL ise 11,4890'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,19 seviyesine çıkarken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1871'den işlem görüyor.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ DOLAR ENDEKSİ

Analistler, son iki haftada dolar endeksindeki sert gerilemeyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini bildirdi. Dolar endeksinde 91,9 seviyesinin destek olarak takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.