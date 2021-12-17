Üye Girişi
Son dakika: Dolara 5. müdahale - Son Dakika

Son dakika: Dolara 5. müdahale

17.12.2021 13:52
Son dakika: Dolara 5. müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolar kurunun tarihi zirvesini görmesinin ardından satış yönlü piyasalara müdahalede bulundu. Merkez Bankası'nın döviz müdahalesi sonrası dolar 16,25'e, euro ise 18,40'a kadar çekildi.

Merkez Bankası müdahaleyi ''Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.'' diye duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti. Merkez Bankası'nın döviz müdahalesi sonrası dolar 16,25'e, euro ise 18,40'a kadar çekildiSon dakika: Dolara 5. müdahale

Son dakika: Dolara 5. müdahale

SON DURUM

Dün 17,84'e kadar yükselen euro/TL ise 19,24 liraya kadar yükseldi.

Kurlardaki yükselişin ardından Merkez Bankası'nın müdahalesi geldi. Doğrudan satış müdahalesi ile şu sıralar dolar/TL 16.40 euro/TL ise 18.55 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1320'den alıcı buluyor.

DAHA ÖNCE 4 KEZ MÜDAHALE EDİLDİ

Merkez Bankası 7 yıl aradan sonra 1 Aralık çarşamba günü Döviz piyasasına doğrudan müdahale etmişti. Müdahalenin yaklaşık 1 milyar doları bulduğu ileri sürülmüştü.

Merkez Bankası dövize ikinci müdahaleyi ise yine "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları" gerekçesi ile 4 Aralık tarihinde yapmıştı.

Üçüncü müdahale, 10 Aralık'ta, dördüncü müdahale ise 13 Aralık'ta yapılmıştı.

Son dakika: Dolara 5. müdahale

dolar, TCMB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Dolara 5. müdahale - Son Dakika


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika Haberleri
14:02 Einstein'ın teorisi uzayda doğrulandı: Zaman genişlemesi ve 6 madde kanıtlandı
13:53 ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışması tamamlandı!
13:52 Son dakika: Dolara 5. müdahale
13:45 İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor
13:44 Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir
13:40 Son Dakika: Yükselişi durdurulamayan dolar, 17,17 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
13:37 Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek
13:35 Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar!
13:32 Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te
13:30 Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Doların zirveyi görmesiyle Fenerbahçeli Metin Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın Doların zirveyi görmesiyle Fenerbahçeli Metin Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın         
14:05
Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale! Dolar anında tepki verdi         
13:49
Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek         
13:37
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı         
12:13
Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor         
12:04
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü         
10:51
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 14:25:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Dolara 5. müdahale - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement