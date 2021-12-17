Son dakika: Dolara 5. müdahale - Son Dakika

Merkez Bankası müdahaleyi ''Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.'' diye duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti. Merkez Bankası'nın döviz müdahalesi sonrası dolar 16,25'e, euro ise 18,40'a kadar çekildi

SON DURUM

Dün 17,84'e kadar yükselen euro/TL ise 19,24 liraya kadar yükseldi.

Kurlardaki yükselişin ardından Merkez Bankası'nın müdahalesi geldi. Doğrudan satış müdahalesi ile şu sıralar dolar/TL 16.40 euro/TL ise 18.55 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1320'den alıcı buluyor.

DAHA ÖNCE 4 KEZ MÜDAHALE EDİLDİ

Merkez Bankası 7 yıl aradan sonra 1 Aralık çarşamba günü Döviz piyasasına doğrudan müdahale etmişti. Müdahalenin yaklaşık 1 milyar doları bulduğu ileri sürülmüştü.

Merkez Bankası dövize ikinci müdahaleyi ise yine "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları" gerekçesi ile 4 Aralık tarihinde yapmıştı.

Üçüncü müdahale, 10 Aralık'ta, dördüncü müdahale ise 13 Aralık'ta yapılmıştı.