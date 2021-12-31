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Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum - Son Dakika

Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum

31.12.2021 11:56

Son dakika: Dolar, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin açıklanmasıyla 18 liralardan 10 lira seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak son günlerde tekrar yükselişe geçen kur, 13 liranın üzerine çıktı. Dolardaki yükselişi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünlerdeki hareket geçici bir durumdur" diyerek, dövizdeki dalgalanmanın kontrol altında olduğunu belirtti.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları:

"Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalından kurtarıp yatırım üretim ihracat cari fazla yolu ile büyüme rotasına sokmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur. Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz. Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır.

''TÜRK LİRASI İLE HAREKET EDECEĞİZ"

Vatandaşlarımızın tasarruflarını kendi paramızda tutumlarını istiyorum ve tavsiye diyorum. Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Biz Türk Lirası ile hareket edeceğiz. Faiz aşağı faiz yukarı artık lütfen bu işi kitabımızdan çıkaralım. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Yılbaşından itibaren kurun, bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZDAN TÜM İŞLERİNİ TL İLE YÜRÜTMESİNİ İSTİYORUM"

Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum. Hamdolsun bütçe tarafında herhangi bir sıkıntımız yok, hatta öngörülenden daha iyi gerçekleşmelerle yılı kapatıyoruz. Tasarruf yöntemi olarak altını tercih eden vatandaşlarımızı, ellerindeki bu değeri finans sistemimize dahil etmeye çağırıyoruz.

''BU CAN BU TENDE OLDUKÇA FAİZ SEBEPTİR, ENFLASYON NETİCEDİR''

Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı. Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak elimiz o derece güçlü olur. Bu can bu tende oldukça faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın hem de vatandaşlarımızın kendi paramıza dönüşü daha da hızlandıracaklarının işaretlerini görüyoruz. Bizim silahımız nas. Biz bu nas ile hareket ediyoruz. Bununla hareket ettiğimiz sürece biz başaracağız. Döviz kurunda yurt içi talepten kaynaklanan ani, sert ve rasyonel temeli olmayan iniş çıkışlar yaşanmasını engelleyecek tedbirleri aldık, alıyoruz."

YORUMLAR (1)
  • Resul Songul: Sayin Cumhurbaşkanızima inanıyoruz Türk milleti dollar la perişan etmek isteyen tüm ic ve dış düşmanlarınına karşı reisimizin yanindayiz Cevap Yaz 18 26 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum - Son Dakika
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