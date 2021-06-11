Son dakika... Dolu ve sel Kayseri'de tarım arazilerini etkiledi - Son Dakika

Dolu ve sel Kayseri'de tarım arazilerini etkiledi

KAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen dolu tarım arazilerini vururken sel ise ulaşımı etkiledi.

Perşembe günü Kayseri'de etkili olan sağanak yağış Pınarbaşı ilçesinde kendisini dolu ve sel felaketi olarak gösterdi. Sel ve dolu ilçede Karakuyu, Şerefiye ve Örenşehir mahallelerinde etkili oldu. Meydana gelen sel ilçede ulaşımın aksamasına neden oldu.

Yaşanan felaket sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarım arazilerindeki hasar tespit çalışmalarına katıldı. Şahin, ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak TARSİM uyarısında bulundu.