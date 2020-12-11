Son dakika haber! Domatesin fiyatı artınca seralara dadanan hırsızlar için silahlı nöbet tutuyorlar - Son Dakika

Domatesin fiyatı artınca seralara dadanan hırsızlar için silahlı nöbet tutuyorlar

Fiyatı 4 liraya çıkan domates için seralara dadanan hırsızlar, çiftçinin korkulu rüyası oldu

Domateslerini korumak için sabaha kadar serada duran çiftçiler, günlerdir hırsız nöbetinde

ANTALYA - Domatesin kilogramının 4-5 liraya yükselmesinin ardından Antalya'nın Serik ilçesinde seralara dadanan hırsızlar, çiftçilerin korkulu rüyası oldu. Soğuk, kış demeden zorlu koşullarda yetiştirdikleri ürünleri hırsızlara kaptırmak istemeyen çiftçiler, ellerine aldıkları tüfeklerle sabaha kadar nöbet tutuyor.

Hırsızlar, gece saatlerinde seralara girip domates çalınca, bölgedeki üreticiler mağduriyet yaşamaya başladı. Üreticiler mahsullerini koruyabilmek için geceleri ellerinde tüfek ve silahlarla nöbet tutmaya başladı. Bir araya gelen çiftçiler, seraların çevresinde devriye geziyor.

Pınarcık Mahallesi'nde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan Sinan Durgun, "Geceleri bu şekilde nöbet tutuyoruz. Yaklaşık 1 ay oldu. Domateslerimiz olmaya başladığından bu yana nöbet tutuyoruz. Domates pahalı diye bizim malımızı, çocuklarımızın rızkını gasp etmeye çalışıyorlar. Bizde onlara vermemek için mecbur bekliyoruz. Biz burada yazın sıcakta, kışın soğukta zor şartlarda yetiştirdiğimiz bu ürünlere bakmak zorundayız. Bakıp bu hale getiriyoruz. Getirdikten sonra, buraya bir hırsız dadandı. Çevre köylerde de var, herkes aynı şekilde bekliyor. Biz de bekliyoruz, emeğimizi kimseye yedirmemeye çalışıyoruz. Gece hep birlikte birleşiyoruz. Dönüşümlü olarak seraya gidiyoruz. Seraların içini geziyoruz, ışıkla tur atıyoruz. Sabaha kadar dönüşümlü olarak seraları geziyoruz. Gece boyunca uyumuyoruz. Gündüz yine işimiz var. Mecburen işimizi takip etmek zorundayız. İşçimiz geliyor. Durumumuz zor, buna bir çare bulunması lazım" diye konuştu.

Pınarcık Mahalle Muhtarı Ali Şahin ise hırsızlık olaylarının yaşandığını belirterek, "Burada ve çevre köylerde hırsızlık olayları olduğuna dair bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar yaşandığı için vatandaşlarımız ve çiftçilerimiz gördüğünüz üzere seralarında nöbet tutmak zorunda kalıyorlar. Bu yüzden hırsızlıkla kimsenin hakkını kimse gasp edemez. Vatandaşın el emeğini, göz nurunu kimse gasp edemez" şeklinde konuştu.