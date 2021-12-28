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DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER - Son Dakika

DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER

28.12.2021 10:17

KONYA'da kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Beyşehir Gölü'nün kıyısı, sıcaklığın eksi 20 dereceyi görmesi üzerine dondu.

KONYA'da kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Beyşehir Gölü'nün kıyısı, sıcaklığın eksi 20 dereceyi görmesi üzerine dondu. Bazı vatandaşlarda tehlikelide olsa bunu fırsata çevrip göldeki buz kütleleri üzerinde yürüyüp, kaydı. Buz kütleleri üzerinde yürüyenlerden Emre Durmuş, Göl üzerinde yürüyen birçok insan gördük. Bizde merak edip göl üzerine indik. Önce korktuk, sonra baktık ki herhangi bir sorun yok. Buzda kaydık eğlendik. Buz kültelerinin kalındığı yaklaşık 30 -40 santimetre kadar var. Bir motosikleti bile taşıyabilir dedi. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen, 656 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı aracılığıyla Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 466 balıkçının da geçim kapısı oluyor. Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, bu yıl kıyıdan yaklaştık 150 metre çekildi. Gölün kıyısı ise sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle dondu. Oluşan buz kütleleri göle görsellik olarak renk katarken bazı vatandaşlar a kütleler üzerinde yürüyüp, kaydı. Riskli olmasına rağmen kıyıdan yürüyerek ilerleyenler, o anları da cep telefonu kameralarına kaydetti. Gölün donması nedeniyle balıkçılık faaliyetleri dururken, balıkçı tekneleri de limanlarında mahsur kaldı.

Buz kütleleri üzerinde yürüyenlerden Emre Durmuş, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü şu an da eksi 20'leri gördü. Bizde göl üzerinde yürüyoruz. Hatıra fotoğrafları çektiriyoruz. Bizim için çok güzel bir duygu oldu. Bizim için önce göl üzerinde yürüyen birçok insan gördük. Bizde merak edip göl üzerine indik. Önce korktuk, sonra baktık ki herhangi bir sorun yok kaydık eğlendik. Buz kütlelerinin kalınlığı 30- 40 santimetre kadar var. Bir motosikleti bile taşıyabilir dedi. Mehmet Can Kılıç, 'Ağrı'dan geliyorum öğrenciyim. 4 yıldır buradayım. Hep duyuyorduk göl donuyor gibi sözler. Şimdi bizde şahit olduk. İnsanları görünce dayanamadık. Bizde göle indik. Üzerinde kayıp fotoğraf çekildik. Çok şaşırdık böyle olmasına diye konuştu.

DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER

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Beyşehir Gölü, Türkiye, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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