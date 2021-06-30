Son dakika: Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Hilal Esra Uslu da duruşmada hazır bulundu.

Heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanakların okunduğu duruşmada, gelen belge ve evraklar okunarak dosyaya konuldu. Gelen belgelerle ilgili söz verilen sanıklar, bu aşamada bir diyeceklerinin olmadığını söyledi.

Bir kısım sanık avukatı, aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, eksik hususların giderilmesini istedi. Avukatların bir kısmı da uzun süren yargılamanın müvekkillerinin mağduriyetine sebep olduğunu savunarak, dosyanın mütalaa için iddia makamına tevdi edilmesini, aksi kanaatte ise dosyanın tefrikini talep etti.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenilmesine, bazı isimlerin tanık olarak dinlenilmesine, bazı sanıklar ile firari sanıklara ait dijital araçların incelemesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine ve adli kontrolün kaldırılması taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Fetullah Gülen, Hamza Koç, Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Mahmut Salık, Hasan Altuntepe, Özkan Turhan, Mustafa Vasfi Yağcı, Ayhan Bay, Ersoy Aktaş, Güray Çerman, Levent Dündar ile Özkan Yıldırım hakkındaki yakalama emirlerinin devamı ile infazının beklenmesine, bazı sanıklar ile firari sanıklara ait dijital araçların incelemesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine ve bazı isimlerin tanık olarak dinlenilmesine hükmederek, eksik olan rapor ve evrakların beklenilmesi için duruşmayı 3 Kasım 2021'e erteledi.

Süreç

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın 21 Haziran 2019'daki karar duruşmasında, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay Güray Çerman, eski TCG Salihreis Seyir Subayı Kurmay Binbaşı Levent Dündar, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şubede görevli İstihbarat Astsubayı Ersoy Aktaş, eski TCG Salihreis Savaş Gemisi Silah Subayı Yüzbaşı Özkan Yıldırım, "mahrem imamlar" Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı, Özkan Turhan ile tutuksuz sanıklar eski Donanma Komutanlığı Üst Savunma Harekat Merkezi Amiri Albay S.U, eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı M.Ö, eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı tutuksuz sanık İ.K, eski Deniz Hava Üs Komutanlığı astsubayı M.D, eski TCG Yavuz Gemisi'nin Telsiz Astsubayı N.B. ve tutuklu sanık Binbaşı Hacı Darıcı'nın eşi tutuksuz sanık B.D'nin dosyalarının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için ayrılmasına karar vermişti.

İddianameden

İddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar ay, diğer sanıklar hakkında da 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.