Rusya'nın 2014'te Kırım'ın işgalini tamamladıktan hemen sonra Ukrayna'nın doğusunda başlattığı hibrit savaş yedi yıldır aralıksız devam ediyor. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Donetsk dışında konuşlanmış, Rusya yanlısı ayrılıkçılar, bölgede mayın temizleme ve patlamamış mühimmatlarla ilgili çalışma yürütüyorlar.