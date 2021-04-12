Son dakika... Donbas'taki halk silah sesleri altında yaşamaya çalışıyor - Son Dakika

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasındaki çatışmaların sürdüğü bölgede yaşayan siviller, silah sesleri altında yaşam mücadelesi veriyor.

Donbas bölgesinde 2014'ten bu yana süren çatışmalar nedeniyle belirlenen temas hattında son dönemde artan gerginlikten bölge halkı yorulmuş durumda.

İki taraf arasında çatışmalar sürerken, siviller günlük yaşamını silah sesleri arasında sürdürmeye çalışıyor. Pek çok konutun, binanın kullanılamaz hale geldiği bölgede, yıkıntılarda ve bina duvarları üzerindeki ağır ve hafif silahların mermi izleri her yerde dikkati çekiyor.

Uzun süredir tamir edilemeyen tahribata uğramış binalarda yaşamaya çalışan yerli halk, bölgede zaten çatışmaların geçmişten bu yana sürdüğüne işaret ediyor.

Ukrayna'nın Donetsk şehrinin Oktyabır bölgesinde yaşayan 54 yaşındaki Elena Mihalovna, yeni bir savaşın olacağına inanmadığını söyledi. Mihalovna, "Hayır, savaş olmayacak. Ağır şekilde ilerleyen bu çatışmalar herkesin çıkarına. Herkes bundan kazanç sağlıyor. Bundan ancak siviller zarar görüyor." dedi.

Çatışmaların başladığı 2014'ten bu yana bölgede iyi bir şeyler olacağına inanmadığını söyleyen Elena Mihalovna, "Bana göre böyle yaşamaya devam edeceğiz. 7 yıldır buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Bize birilerinin yardım edeceğine ve iyi bir şeyler olacağına inanmıyorum. Eğer birileri yardım etmek isteseydi şimdiye kadar ederdi." ifadesini kullandı.

Bölgenin sessiz olmadığını ve çatışmaların sürdüğünü aktaran 63 yaşındaki Olga İvanova, "(Bölgede) tamamen sessizlik olduğunu söyleyemem. Çünkü akşamları, sabahları (çatışma sesleri) geliyor. Bakın (silah seslerini) duyuyorsunuz. Hiç abartmıyorum. Böyle silah sesleri geliyor. Bazen büyük patlama sesleri geliyor. (Donetsk) Havaalanı buraya yakın. Havaalanı yanında neye ateş ediyorlar bilmiyorum, ama oradan sürekli silah sesleri geliyor. Hayatımız böyle işte." dedi.

Olga İvanova, savaş olacağı gerekçesiyle bir süredir bölgeyi terk etmek üzere hazırlık yapılması uyarısında bulunulduğunu kaydederek, "Savaşın olacağına inanayım ya da inanmayayım, önemli değil. Çantanızı, belgelerinizi hazırlayın dedikoduları yapılıyor. Ben 2014'te de burası bombalandığında burdaydım. Buradaki iki ev yandı." diye konuştu.

Ukrayna'nın doğusunda sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.