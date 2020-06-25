Son dakika! Dönmez: "Kamuoyunun yüzde 87,4'ü enerjiyi verimli kullanmanın önemini biliyor" - Son Dakika

Son dakika! Dönmez: "Kamuoyunun yüzde 87,4'ü enerjiyi verimli kullanmanın önemini biliyor"

Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans ile Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans ile Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (2)

İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den "enerji verimliliği" vurgusu:

"Kamuoyunun yüzde 87,4'ü enerjiyi verimli kullanmanın önemini biliyor"

"Enerji verimliliği moda ya da trend bir kavram değil süreklilik arz eden bir eylem biçimidir. Bunu, hayatımızın her alanına sirayet eden bir iş yapış kültürü haline getirmek mecburiyetindeyiz"

"Enerji verimliliği bilinç endeksini 200 üzerinden 157,7 olarak tespit ettik. Bu değer, kamuoyunun konuda orta-üst seviye bilinç düzeyinde olduğunu gösteriyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamuoyunun yüzde 87,4'ünün enerjiyi verimli kullanmanın önemini bildiğini belirterek, "Enerji verimliliği moda ya da trend bir kavram değil süreklilik arz eden bir eylem biçimidir. Bunu, hayatımızın her alanına sirayet eden bir iş yapış kültürü haline getirmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son zamanlarda enerji verimliliği konusunda toplumsal algının arttığını ve bilinç endeksi için 21 şehirde 3 bin kişiyle salgın öncesinde yüz yüze araştırma yapıldığını ifade etti.

Enerji verimliliğine ilişkin tutum ve davranışların söz konusu araştırmada ele alındığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliği bilinç endeksini 200 üzerinden 157,7 olarak tespit ettik. Bu değer, kamuoyunun konuda orta-üst seviye bilinç düzeyinde olduğunu gösteriyor. Bilgi endeksi ise 177,9 çıktı. Bu değer de bize kamuoyunun bilgi düzeyinin yüksek-alt seviyede olduğunu gösteriyor. Davranış endeksi ise 137,5 çıktı. Bilgi ve bilincin davranışa evrilmesi konusunda diğer 2 sonuca göre biraz gerideyiz. Enerji verimliliğini biliyoruz, farkındayız ancak uygulamaya geçişte istenen seviyenin yakalanmadığını görüyoruz. Enerji verimliliği, gelişim gösterebileceğimiz, paydaşlarla daha fazla iş birliğine gidebileceğimiz, kendimizi daha fazla anlatabileceğimiz bir alan olarak öne çıkıyor."

Bakan Dönmez, enerji verimliliğinin hanelerden sanayiye, ulaştırmadan tarıma kadar pek çok alanı kapsadığına işaret ederek, "Enerji verimliliği moda ya da trend bir kavram değil süreklilik arz eden bir eylem biçimidir. Bunu, hayatımızın her alanına sirayet eden bir iş yapış kültürü haline getirmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Yerli ve yenilenebilir enerji kullanımında her 1 puanlık artışın yaklaşık 100 milyon dolarlık enerji ithalatına engel olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bu işin üretim boyutu. Verimlilik boyutunun getirisi daha fazla. Yatırımları, projeleri hayata geçirmek kolay, icraat noktasında sıkıntımız yok. Önemli olan verimlilik eylemlerini günlük pratiklerimizin parçası haline getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, kamuoyunun yüzde 87,4'ünün enerjiyi verimli kullanmanın önemini bildiğini belirterek, bunun toplumsal kültür haline gelmesi ve günlük rutini kuşatan bir eylem biçimi olması gerektiğini söyledi.

Enerji verimliliğinin gelecek kuşaklara da aktarılabilen bir niteliğe kavuşmasının önemine değinen Dönmez, "Bu konuda 35-44 yaş grubunda bilgi düzeyi daha yüksek. Kadınların enerji tasarrufu bilgi düzeyleri erkeklerden daha fazla. Enerji verimliliği konusu ailede başlıyor. Özellikle annelerimiz hem ilk öğretmen hem de rol model olması hasebiyle bu bilincin aşılanmasında en önemli figürlerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, enerji verimliliğinin oluşturacağı ekonomik değerlerin de iyi anlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:56 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Dönmez: 'Kamuoyunun yüzde 87,4'ü enerjiyi verimli kullanmanın önemini biliyor' - Son Dakika

Son Dakika

23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:27 Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
22:49
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
22:39
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
22:27
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
22:13
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 23:11:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Dönmez: "Kamuoyunun yüzde 87,4'ü enerjiyi verimli kullanmanın önemini biliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]