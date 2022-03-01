Son Dakika | Dora köpeği öldüren kişiye para cezası - Son Dakika
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Son Dakika | Dora köpeği öldüren kişiye para cezası

01.03.2022 15:07
Son Dakika | Dora köpeği öldüren kişiye para cezası

Son dakika haberleri: Sarıyer'de çalıştığı işyerinde kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü 'Dora' isimli köpeği yere vurarak öldüren Ozan Ö., yargılandığı davada 'mala zarar verme' suçundan 2 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Sarıyer'de çalıştığı işyerinde kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü 'Dora' isimli köpeği yere vurarak öldüren Ozan Ö., yargılandığı davada 'mala zarar verme' suçundan 2 bin TL para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Sarıyer'de, çalıştığı işyerindeki 'Dora' isimli, 3 aylık köpeği kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle yere vurarak öldüren sanık Ozan Ö.'nün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ozan Ö. ile köpeğin sahibi Cihan Kahya katılmadı.

Cihan Kahya'nın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ozan Ö.'yü 'mala zarar verme' suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 2 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Sanık hakkında öncesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğunu belirten mahkeme, bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Mahkeme kararında, Ozan Ö.'ye verilen cezanın kesin olduğunu belirtti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ozan Ö.'nün 'haksız yere sahipli bir hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

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Türk Lirası, İstanbul, Mahkeme, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Dora köpeği öldüren kişiye para cezası - Son Dakika


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