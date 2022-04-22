Son dakika... Dorsenin altında kalan işçi öldü - Son Dakika
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Son dakika... Dorsenin altında kalan işçi öldü

22.04.2022 15:23
Son dakika... Dorsenin altında kalan işçi öldü

Son dakika haberler... SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TIR dorsesi üreten fabrikada çalışan Fatih Rahmet (34), dorsenin altında kalıp, yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TIR dorsesi üreten fabrikada çalışan Fatih Rahmet (34), dorsenin altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Arifiye ilçesinde dorse üretiminin yapıldığı fabrikada meydana geldi. Araç park sahası şoförü G.E.'nin park sahasına naklettiği dorsede arıza meydana geldi. Arızayı gidermek için çalışma başlatıldı. Montaj elemanı Fatih Rahmet, dorsenin altında bulunan takozu ayarlamaya çalışırken kaza yaşandı. Takozun düşmesi sonucu Rahmet, dorsenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Fatih Rahmet'in hayatını kaybettiğini tespit etti.


Son dakika... Dorsenin altında kalan işçi öldü
Son dakika... Dorsenin altında kalan işçi öldü
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Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Dorsenin altında kalan işçi öldü - Son Dakika


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