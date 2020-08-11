Son Dakika | Döviz bozduran şahsı takip edip soyan iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | Döviz bozduran şahsı takip edip soyan iki zanlı yakalandı

Bir son dakika haberine göre Adana'da ev almak için döviz bürosunda 6 bin dolar bozduran şahsı takip ederek önce otomobilin lastiğini kesen sonra da lastikçi önüne yanaşan aracın torpidosundaki parayı çalıp kaçan iki zanlı, polis tarafından yakalandı.

Son Dakika | Döviz bozduran şahsı takip edip soyan iki zanlı yakalandı, System.String[]

Adana'da ev almak için döviz bürosunda 6 bin dolar bozduran şahsı takip ederek önce otomobilin lastiğini kesen sonra da lastikçi önüne yanaşan aracın torpidosundaki parayı çalıp kaçan iki zanlı, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Ağustos Cuma günü merkez Seyhan ilçesi Debboy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Söğüt, otomobili ile döviz bürosuna geldi. Bu arada döviz bürosu önünde bekleyen iki zanlı, Söğüt'ün bozduracağı parayı çalmak için otomobilinin lastiğini bıçak ile kesti. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Söğüt, 6 bin dolarını bozdurup 43 bin 500 Türk Lirasını alarak otomobiline binip uzaklaşırken iki zanlı da kendisini takip etmeye başladı. Bir süre sonra lastiğinin patlak olduğunu fark eden Söğüt, soluğu en yakın lastikçide aldı. Lastikçiye yanaştığı sırada telaştan otomobilin kapısını açık bıraktı. Bunu fırsat bilen takipteki iki zanlıdan biri, torpido gözünden parayı alıp kaçtı. Bu anlar da saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra parasının çalındığını fark eden Söğüt durumu polise bildirdi.

Tamirciye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Hüseyin T. ile Özer O. olduğunu tespit etti. Polis, Hüseyin T.'nin aracın lastiğini patlattığı, Özer O.'nun ise torpido gözünden parayı aldığını belirledi. Şüphelilerin saklandıkları adresleri belirleyen polis, düzenlediği baskında Hüseyin T. ile Özer O.'yu yakaladı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Özer O.'nun suçlamaları reddettiği, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin T. ile Özer O., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Söğüt, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 10:17

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Döviz bozduran şahsı takip edip soyan iki zanlı yakalandı - Son Dakika
YORUMLAR (2)
  • Misafir: Kamera kaydı varsa hırsızlık yaparken niye serbest bırakılmışlar geri anlamak mümkün değil Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Fatih : Şimdi bunlar serbestmi bırakıldı, ben böyle hakimi seveyim, birde suç oranları neden artıyor diye hayıflanıyoruz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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