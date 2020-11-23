Son dakika! Down sendromlu çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı - Son Dakika

Son dakika! Down sendromlu çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı

23.11.2020 00:57
Son dakika! Down sendromlu çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı, System.String[]

Son dakika haber: Mersin'de annesi Meryem Subaşı tarafından yürüyemediği için 14 aylıkken Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezine götürülen ve hızlı bir şekilde eğitimlerine başlanan down sendromlu çocuğun, 10 aylık eğitim sürecinin ardından hem yürümeye hem de kelime kullanmaya başladığı bildirildi.

Mersin'de annesi Meryem Subaşı tarafından yürüyemediği için 14 aylıkken Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezine götürülen ve hızlı bir şekilde eğitimlerine başlanan down sendromlu çocuğun, 10 aylık eğitim sürecinin ardından hem yürümeye hem de kelime kullanmaya başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Yaşam Merkezinin başarılı eğitimcileri tarafından sunulan ücretsiz hizmetlerle özel gereksinimli çocukların gelişimlerine katkı sağlanıyor. Bunun bir örneği de down sendromlu Mehmet Akif Subaşı oldu. Annesi tarafından yürüyemediği için 14 aylıkken Engelsiz Yaşam Merkezine getirilen çocuk, başarılı eğitimcilerin 10 aylık terapisi sonucunda yürümeye ve kelime kullanmaya başladı. Artık müzik eşliğinde çiftetelli bile oynayan çocuğun merkezdeki hareketliliği ile anne Meryem ve baba Mustafa Subaşı'nın yanı sıra tüm eğitimcilerin yüzü gülüyor.

Çocuğun gelişimine, ablası Ayşe Miray'da oyunları ile katkı sağlıyor. Evde, ablası Ayşe Miray ile oyunlar oynayan çocuk, ablasının söylediği kelimeleri tekrar ediyor, her gün yeni bir kelime öğreniyor.

"Mehmet Akif yürümeye ve kelime kullanmaya başladı"

Mehmet Akif daha 14 aylıkken Büyükşehir Engelsiz Yaşam Merkezini keşfettiklerini söyleyen Anne Subaşı, "O dönem oğlumuz sürünüyordu ve kelime kuramıyordu. Daha sonrasında hemen seanslara başladık. Bilge Hocanın bize çok fazla katkısı oldu. Aynı zamanda merkezin de. Böylelikle Mehmet Akif yürümeye ve kelime kullanmaya başladı. Süreç çok daha hızlı ilerledi. Mehmet Akif şimdilik çok rahat yürüyor ve kullanabildiği kelimeler de çok fazla. Aynı zamanda rehabilitasyon desteği de alıyoruz. Orada da fizyoterapist 2 bireysel öğretmenimiz var. Onlarla birlikte aslında ekip halinde çalışmış oluyoruz. Onların verdiği bütün ödevleri de ben bire bir evde gerçekleştiriyorum. Belki de bu kadar iyi gelişim sağlamasının bir nedeni de bu olabilir. Ailenin desteği de çok önemli çünkü" dedi.

"Bu tesis onlar için bir hazine"

Engelsiz Yaşam Merkezinde her türlü olanağın sunulduğu, bu nedenle hem Mehmet Akif hem de diğer tüm çocuklar adına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini sunan Anne Subaşı, "Bu tesis çok güzel. Onlar için kurulmuş bir hazine gibi diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Pandemi döneminde de online bir şekilde destek olduk"

Yürüttüğü başarılı eğitimlerle Mehmet Akif'in yürümesine ve kelime kullanmasına olanak sağlayan eğitimcilerden Fizyoterapist Bilge Yıldırım ise "Mehmet Akif buraya geldiğinde sadece sürünüyordu. Biz onu yaş grubundan dolayı hemen acil bir eğitim planına aldık. Bu süreçte bize ailemizin çok katkısı oldu. Çünkü tüm süreci ailemiz bizimle takip etti. Aynı zamanda rehabilitasyon öğretmenleri ile birlikte çalıştık. Burada yaptığımız duyusal aktivitelerle Mehmet Akif hızlıca emekledi. Daha sonra sesler çıkarmaya başladı ve yürüdü. Pandemi döneminde de biz Mehmet Akif'i boş bırakmadık, online bir şekilde görüntülü destek hattımızdan destek olduk. Şimdi de burada hijyene dikkat ederek derslerimize devam ediyoruz. Bu aşamada bize hem rehabilitasyonu hem de ailesi çok yardımcı oldu. Bu bir ekip işidir" diye konuştu. - MERSİN

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Down sendromlu çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı - Son Dakika


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