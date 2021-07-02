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Son dakika: Down sendromlu genç çakı gibi asker oldu - Son Dakika

Son dakika: Down sendromlu genç çakı gibi asker oldu

02.07.2021 15:43
Son dakika: Down sendromlu genç çakı gibi asker oldu, System.String[]

Son dakika haberleri... Mustafakemalpaşa'da yaşayan 22 yaşındaki down sendromlu Altan Ertan'ın askerlik hayali, hayırseverlerin girişimleriyle gerçek oldu.

Mustafakemalpaşa'da yaşayan 22 yaşındaki down sendromlu Altan Ertan'ın askerlik hayali, hayırseverlerin girişimleriyle gerçek oldu.

Uzun zamandır asker olma hayali kuran Mustafakemapaşa'nın renkli ismi Ertan için siyasi parti ve sivil toplum teşkilatları temsilcilerinin de katılımıyla özel bir program düzenlendi.

Altan Ertan için asker eğlencesinin yapıldığı özel etkinlikte, Mustafakemalpaşa'nın sevilen isminin hayalinin gerçekleşmesi için birçok kişi günler öncesinden seferber oldu. Down sendromlu gence uzun süredir hayalini kurduğu asker kıyafeti giydirildi. Kalabalık bir katılımla araç konvoyu yapılırken, 'En büyük asker, bizim asker' sloganları eşliğinde Mustafakemalpaşa caddelerinde tur düzenlendi. Çevreden birçok vatandaşta özel gence alkışlarla destek verdi. Havai fişek gösterileri ve meşalelerin eşlik ettiği programda, Akar Mahalle Parkı'na geçiş esnasında meydandan yürüyen genç, verdiği asker selamı ile gönülleri fethetti. Etkinlik, asker eğlencesi ve Altan Ertan'ın kendisi için hazırlanan bu özel günde emeği geçenlere teşekkür etmesiyle tamamlandı. - BURSA

Son dakika: Down sendromlu genç çakı gibi asker oldu
Son dakika: Down sendromlu genç çakı gibi asker oldu

Mustafakemalpaşa, Asker, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika: Down sendromlu genç çakı gibi asker oldu - Son Dakika


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