Son dakika! Down Sendromlu gencin asker eğlencesi hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Son dakika! Down Sendromlu gencin asker eğlencesi hayali gerçek oldu

15.05.2022 08:08

Son dakika genel haberi... Down Sendromlu gencin asker eğlencesi hayali gerçek oldu Engelli gencin asker eğlencesinde polisler yalnız bırakmadı İstanbul'da yaşayan Karabağ çifti, down sendromlu oğulları Emre Karabağ'a özel asker eğlencesi düzenledi.

Down Sendromlu gencin asker eğlencesi hayali gerçek oldu

Engelli gencin asker eğlencesinde polisler yalnız bırakmadı

İSTANBUL - İstanbul'da yaşayan Karabağ çifti, down sendromlu oğulları Emre Karabağ'a özel asker eğlencesi düzenledi. Yunus polislerinin oluşturduğu konvoyla ilçede tur atan engelli genç, hayali gerçek olduğu için gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul'da Güven ve Asiye Karabağ çifti down sendromlu oğulları Emre Karabağ için asker eğlencesi düzenledi. 22 yaşındaki Emre Karabağ'ın asker eğlencesine çok sayıda akraba ve komşular katıldı. Evlerini Türk bayraklarıyla donatan aile, Karabağ'ın fotoğrafını da tişörtlere bastırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisleri tarafından konvoy eşliğinde gezdirilen Emre Karabağ ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

"Emre 5 yıldır bu günü bekliyordu"

Çok mutlu olduğunu belirten anne Asiye Karabağ, "Emre 5 yıldır hep bugünü bekliyordu. Pandemiden dolayı 2 senedir ertelendi. Emre'nin her şeyi bu dedik ve ailece böyle bir şey düşündük. Düğünü ve askerliği hepsini bir arada çıkaralım dedik. Eş dost bütün akrabalar da burada. Eğlenmek için yaptık. Emre gibi bir çocuğum olduğu için çok mutluyum. Kendimi özel hissediyorum. Özel anneyim, özel çocuğum var. İyi ki benim oğlum" diye belirtti.

"Emre'nin asker gitmesi bizim 5 yıllık hayalimizde gerçek oldu"

Oğlunun hem düğünün hemde askere gidişini kutladıklarını söyleyen baba Güven Karabağ, "Bugün bizim için Emre'nin hem düğünü hem askere gidiş günü. Bugün bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olsun İstanbul Emniyet Müdürlüğü bize destek verdi. Biraz sonra yunus polislerimiz de burada olacak. Onlarla birlikte Emre hoş bir vakit geçirecek. Emre'nin askere gitmesi bizim 5 yıldır hayalimizdi. Bu hayalimiz bugün gerçek oldu. Onun için çok gururluyuz. Emre gibi bir oğlum olduğu için ayrıca gurur duyuyorum. Emre bizim her şeyimiz" şeklinde konuştu.

Emre Karabağ ise başta annesi ve babası olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve herkese teşekkür etti.

Son dakika! Down Sendromlu gencin asker eğlencesi hayali gerçek oldu
Son dakika! Down Sendromlu gencin asker eğlencesi hayali gerçek oldu
Son dakika! Down Sendromlu gencin asker eğlencesi hayali gerçek oldu
Son dakika! Down Sendromlu gencin asker eğlencesi hayali gerçek oldu

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İstanbul, Engelli, Asker, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika! Down Sendromlu gencin asker eğlencesi hayali gerçek oldu - Son Dakika


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