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Son Dakika | DR Kongo'da sivillerin kampına saldırı: 60 ölü - Son Dakika

Son Dakika | DR Kongo'da sivillerin kampına saldırı: 60 ölü

03.02.2022 10:07
Son Dakika | DR Kongo'da sivillerin kampına saldırı: 60 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yerlerinden edilmiş sivillerin yaşadığı kampa düzenlenen saldırıda 60 kişi hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yerlerinden edilmiş sivillerin yaşadığı kampa düzenlenen saldırıda 60 kişi hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde bulunan yerlerinden edilmiş insanların kaldığı Savo adlı kampa saldırı gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda en az 60 kişi hayatını kaybetti. Yerel insanı yardım gruplarının liderleri, saldırının ülkedeki milis gruplardan oluşan CODECO tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederken, İturi Eyaleti Ordusu Sözcüsü Jules Ngongo saldırının CODECO tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı. Kampta yaşayan Lokana Bale Lussa şiddetli silah sesleri duyduğunu ifade ederek, "Herkesin ağlayarak yardım istiyordu. Kampa saldırı düzenleyenlerin CODECO milis güçleri olduğunu fark ettim" dedi. Lussa, 60'dan fazla cansız bedeninin ve çok sayıda yaralının olduğunu söyleyerek, "Tarlalarımıza bile gidemiyoruz, kendi kampımızda güvende değiliz. Güvenlik istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İturi eyaletinde yerlerinden edilmiş 1.7 milyon kişinin 24 bini Savo kampında yaşıyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda etkili olan milis gruplardan oluşan bir örgüt. Birlemiş Milletler raporuna göre, CODECO tarafından yüzlerce sivili öldürürken, binlerce kişiyi de evlerini terk etmek zorunda bıraktı. - KİNŞASA

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | DR Kongo'da sivillerin kampına saldırı: 60 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | DR Kongo'da sivillerin kampına saldırı: 60 ölü - Son Dakika
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