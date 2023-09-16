Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 3 dakikada devirdi - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 3 dakikada devirdi

Çaykur Rizespor, Konyaspor\'u 3 dakikada devirdi
Son Güncelleme: 16.09.2023 19:18

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Konyaspor'un golünü 34. dakikada Uğurcan Yazğılı atarken, Rizespor'un gollerini 89. dakikada Gustavo ve 90+2. dakikada Gaich attı. Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, eski takımı Konyaspor karşısında galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Konya BB Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

RİZESPOR'DAN ŞAHANE GERİ DÖNÜŞ

Rizespor'un gollerini 89. dakikada Gustavo, 90+2. dakikada Gaich attı. Konyaspor'un golünü 34. dakikada Uğurcan Yazğılı kaydetti. Rizespor'da yeni transferler Hojer, Gaich, Shelvey ve Minchev ilk kez forma giydi.

Ne olduysa son anlarda oldu! Konyaspor, eski hocasının takımına 3 dakikada boyun eğdi

GELECEK HAFTA

Ev sahibi Konyaspor, bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alma fırsatını kaçırdı ve 8 puanda kaldı. Çaykur Rizespor'da İlhan Palut eski takımına karşı galibiyeti aldı ve takımı maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü ile oynayacak. Rizespor ise Sivasspor'u konuk edecek.

Ne olduysa son anlarda oldu! Konyaspor, eski hocasının takımına 3 dakikada boyun eğdi
Ne olduysa son anlarda oldu! Konyaspor, eski hocasının takımına 3 dakikada boyun eğdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 3 dakikada devirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 3 dakikada devirdi - Son Dakika
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