AK Parti'nin resmi sitesindeki iller listesinde Hatay'ın bulunmuyor! Bu durum sosyal medyanın tepkisini çekti

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