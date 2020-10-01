Son Dakika: Drone destekli operasyonda yakalanan 4 hırsız tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika: Drone destekli operasyonda yakalanan 4 hırsız tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen drone destekli operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika: Drone destekli operasyonda yakalanan 4 hırsız tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen drone destekli operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen S.O., R.O., S.O., A.O. ve C.O. isimli 5 şüphelinin yakalanması için şahısların yaşadıkları Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkiindeki evlerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda ekipler tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı operasyonda drone ile da güvenlik önlemi alındı. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli evlerinde ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 9 adet fişek, 1 adet 37 ekran televizyon, 1 adet tablet, 1 adet cep telefonu, 1 adet bilezik, 420 Euro para, 1 adet av tüfeği, 126 adet tabanca fişeği, 1 adet altın yüzük, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden C.O., R.O., S.O., A.O. tutuklanırken, S.O. adli kontrolle serbest kaldı. - KOCAELİ

Son Dakika: Drone destekli operasyonda yakalanan 4 hırsız tutuklandı
Son Dakika: Drone destekli operasyonda yakalanan 4 hırsız tutuklandı
Son Dakika: Drone destekli operasyonda yakalanan 4 hırsız tutuklandı
Son Dakika: Drone destekli operasyonda yakalanan 4 hırsız tutuklandı
Son Dakika: Drone destekli operasyonda yakalanan 4 hırsız tutuklandı

Jandarma, Kocaeli, Kandıra, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 23:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Drone destekli operasyonda yakalanan 4 hırsız tutuklandı - Son Dakika

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