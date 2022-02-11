Son dakika... DSİ'den Kırıkkale'ye 19 yılda 42 tesis ile 410 milyon lira yatırım - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kırıkkale'de ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 42 tesis ile 410 milyon lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, Kırıkkale'de son 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek milletin istifadesine sunduklarını belirtti.

Kırıkkale'nin mümbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini aktaran Yıldız, "Son 19 yılda Kırıkkale'de inşa edilen 5 sulama tesisi ile 43 bin dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Kırıkkale'de topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 32 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Kırıkkale'miz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 2 sulama tesisi inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden Keskin Büyükceceli Barajı sulaması inşaatının tamamlanması ile toplam 4 bin 620 dekar arazinin sulanması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Kırıkkale'nin İç Anadolu ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olduğunu belirtti.

Kırıkkale'de ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 42 tesis ile 410 milyon lira yatırım yaptıklarına dikkate çeken Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kırıkkale'de son 19 yılda 5 baraj ve 1 gölet inşa ettik. Diğer taraftan Kırıkkaleli vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Kırıkkale'nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Bu kapsamda merkez Ulaş Barajı'nın yapım çalışmaları devam etmektedir. Kırıkkale'de taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 28 taşkın koruma tesisi ile 23 yerleşim yeri ve 50 bin dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. Bir taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Son 19 yılda toplam 181 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır."

Yıldız, yine son 19 yılda işletmeye aldıkları toplam kurulu gücü 33,70 megavat olan 2 hidroelektrik enerji tesisi ile yıllık 178,36 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağladıklarını dile getirerek, projelerin yapılmasında en büyük destekçileri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.