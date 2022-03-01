Son dakika! DSÖ'den Ukrayna'da sağlık çalışanları ve hastanelerin hedef alınmaması çağrısı - Son Dakika
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Son dakika! DSÖ'den Ukrayna'da sağlık çalışanları ve hastanelerin hedef alınmaması çağrısı

01.03.2022 15:41
Son dakika! DSÖ'den Ukrayna'da sağlık çalışanları ve hastanelerin hedef alınmaması çağrısı

Son dakika haberleri: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya-Ukrayna savaşında sağlık çalışanları ve hastanelerin asla hedef alınmaması çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya- Ukrayna savaşında sağlık çalışanları ve hastanelerin asla hedef alınmaması çağrısında bulundu.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Sağlık kuruluşlarına yönelik saldırı düzenlendiğine ilişkin raporlardan endişe duyuyoruz." dedi.

Hastanelere ve sağlık altyapısına yönelik saldırı düzenlendiğine dair bazı doğrulanmamış raporlar aldıklarını aktaran Lindmeier, 24 Şubat'ta bir hastaneye düzenlenen saldırıyı doğrulattıklarını vurguladı.

Lindmeier, şöyle konuştu:

"Bir hastaneye ağır silahlarla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 6'sı sağlık çalışanı 10 kişi yaralandı. Şu anda (sağlık kuruluşlarına yapılan) diğer saldırıları da doğrulama sürecindeyiz. Sağlık çalışanları, hastaneler ve diğer tesisler asla hedef olmamalı ve halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmelerine izin verilmelidir. Sivillerin korunması, uluslararası insancıl hukuk kapsamında yükümlülüktür."

Rusya'da 6 bin 400 gösterici gözaltına alındı

Öte yandan, aynı toplantıda konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Rusya'da geçen perşembe gününden bu yana yaklaşık 6 bin 400 barışçıl savaş karşıtı göstericinin gözaltına alındığına dair raporlar aldıklarını belirtti.

Throssell, bunların büyük çoğunluğunun saatler içinde serbest bırakıldığını, pek çoğunun idari para cezası ödedikten sonra serbest kaldığını, bazılarının ise çeşitli yasalara göre 7 ile 25 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığını kaydetti.

Gözaltılar sırasında ve sonrasında polisin gereksiz ve aşırı güç kullandığına dair raporlar olduğunu belirten Throssell, halen gözaltında olan göstericilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Throssell, Belarus'ta da savaş karşıtı 800 civarında göstericinin gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

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Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna, Saldırı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! DSÖ'den Ukrayna'da sağlık çalışanları ve hastanelerin hedef alınmaması çağrısı - Son Dakika


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