Son Dakika | DSÖ'ye göre dünya genelinde maymun çiçeğinden 3 kişi öldü - Son Dakika
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Son Dakika | DSÖ'ye göre dünya genelinde maymun çiçeğinden 3 kişi öldü

07.07.2022 13:42
Son Dakika | DSÖ'ye göre dünya genelinde maymun çiçeğinden 3 kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği virüsü nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği virüsü nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak'tan 4 Temmuz'a kadar maymun çiçeğinin epidemik ve epidemik olmadığı ülkelerdeki yayılımına ait veriler güncellendi.

Açıklamada, DSÖ'nün 5 bölgesindeki 59 ülkeden merkeze gönderilen 6 bin 27 vaka ile beraber maymun çiçeği kaynaklı 3 can kaybının doğrulandığı kaydedildi.

Artan vakaların birçok ülkede panik yaratması üzerine DSÖ, bundan sonra 2 haftada bir maymun çiçeği vakalarına dair güncelleme yapacağını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünkü basın toplantısında maymun çiçeği vakalarının test ile belirlenmesinde hala birtakım zorluklar yaşandığını, bu yüzden önemli sayıda vakaların kayıtlara resmen geçemediğini belirtmişti.

Ghebreyesus, virüsün Afrika'da da yayıldığına dikkati çekerek kıta genelinde bugüne kadar virüsün hiç etkili olmadığı bölgelerde yeni vakaların tespit edildiğini vurgulamıştı.

YORUMLAR
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DSÖ: Dünya genelinde 6 binin üzerinde maymun çiçeği vakası var DSÖ: Dünya genelinde 6 binin üzerinde maymun çiçeği vakası var DSÖ: Son 2 haftada küresel Kovid-19 vaka artış oranı yüzde 30 DSÖ: Son 2 haftada küresel Kovid-19 vaka artış oranı yüzde 30
Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | DSÖ'ye göre dünya genelinde maymun çiçeğinden 3 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son Dakika | DSÖ'ye göre dünya genelinde maymun çiçeğinden 3 kişi öldü - Son Dakika
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