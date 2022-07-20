Son dakika haberi... DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi, Bursa'da toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi, Bursa'da toprağa verildi

20.07.2022 14:55

Son dakika haber: Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aracıyla metro hattının duvarına çarptıktan sonra hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aracıyla metro hattının duvarına çarptıktan sonra hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, son yolculuğuna uğurlandı.

Kul için Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınları ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aksakal, Kul'un, DSP'nin kuruluşundan bu yana partinin her kademesine emek verip, alın teri döktüğünü söyledi.

Kul'un vefatının Bursa için büyük kayıp olduğunu ifade eden Aksakal, "Hüseyin Kul arkadaşımız elim bir kaza neticesinde aramızdan ayrıldı. Hüseyin Kul sadece bir siyasetçi değildi. Binlerce insana ekmek kapısı açmış, üretimi önceleyen, kalkınmanın üretimle olabileceğine inanmış dürüst bir sanayiciydi. Düzgün bir insandı. Sadece DSP'nin kaybı değil Bursa'nın ve Türkiye'nin büyük bir kaybı. Allah mekanını cennet etsin. Hepimizi büyük bir üzüntünün içinde bıraktı." diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül ise arkadaşı Kul'un hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bugün rahmetli Ecevit'imizin bir yakın çalışma arkadaşını Hakka uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kul'un cenazesi namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

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Kazada hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, toprağa verildi Kazada hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, toprağa verildi DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi, Bursa'da toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi, Bursa'da toprağa verildi - Son Dakika
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